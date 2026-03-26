Οδοντωτός: Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών- Στο τραπέζι η επαναλειτουργία

Σε κρίσιμη σύσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στην Αθήνα, στρέφεται το ενδιαφέρον για το μέλλον του Οδοντωτού σιδηρόδρομου.

[Πληροφορίες αναφέρουν οτι η συνάντηση θα λάβει χώρα στις 13:30 στο Υπουργείο Μεταφορών, υπό τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, καθώς και οι δήμαρχοι Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Θανάσης Παπαδόπουλος και Τάκης Ανδριόπουλος.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης θα αποτελέσει η εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης από το ΙΓΜΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επαναλειτουργία του ιστορικού σιδηροδρομικού μέσου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση της μελέτης αναμένεται να καλυφθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από σχετική πρωτοβουλία, παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητές της.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Οδοντωτός αποτελεί βασικό τουριστικό και συγκοινωνιακό πυλώνα για την ευρύτερη περιοχή, με την επαναλειτουργία του να αποτελεί πάγιο αίτημα τοπικών φορέων και κοινωνίας.

