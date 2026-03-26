Οδοντωτός: Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών- Στο τραπέζι η επαναλειτουργία

Περιφέρεια και δήμαρχοι σε συνάντηση με τον Κ. Κυρανάκη για τη χρηματοδότηση μελέτης από το ΙΓΜΕ
Σε κρίσιμη σύσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στην Αθήνα, στρέφεται το ενδιαφέρον για το μέλλον του Οδοντωτού σιδηρόδρομου.
[Πληροφορίες αναφέρουν οτι η συνάντηση θα λάβει χώρα στις 13:30 στο Υπουργείο Μεταφορών, υπό τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, καθώς και οι δήμαρχοι Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Θανάσης Παπαδόπουλος και Τάκης Ανδριόπουλος.
Κεντρικό θέμα της συζήτησης θα αποτελέσει η εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης από το ΙΓΜΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επαναλειτουργία του ιστορικού σιδηροδρομικού μέσου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση της μελέτης αναμένεται να καλυφθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από σχετική πρωτοβουλία, παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητές της.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Οδοντωτός αποτελεί βασικό τουριστικό και συγκοινωνιακό πυλώνα για την ευρύτερη περιοχή, με την επαναλειτουργία του να αποτελεί πάγιο αίτημα τοπικών φορέων και κοινωνίας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr