Θανάσης Παπαδόπουλος: «Θέλουμε το Υπουργείο Τουρισμού μαζί μας στο αίτημα της άμεσης επαναλειτουργίας του Οδοντωτού»

Την ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας του Οδοντωτού σιδηροδρόμου ανέδειξε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων στην Αγία Λαύρα.

Η ανακοίνωση του Δημάρχου Καλαβρύτων αναφέρει τα εξής:

Την ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας του Οδοντωτού ως καθολικό αίτημα αρχών και φορέων όλης της Δυτικής Ελλάδας αλλά και την ιδιαίτερη σημασία της στήριξης αυτού του αιτήματος απ’ το Υπουργείο Πολιτισμού επεσήμανε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος κατά την προσφώνηση του στο γεύμα που παρέθεσε το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά το τέλος των επετειακών εκδηλώσεων στην Αγία Λαύρα, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής κ. Ευσέβιος.

Στις εκδηλώσεις, ως Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, παρέστη η Υφυπουργός Τουρισμού κ. Άννα Καραμανλή.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων αναφέρθηκε αρχικά στην αποφασιστική συμβολή της Ιεράς και Ιστορικής Μονής της Αγίας Λαύρας στην Επανάσταση του 1821 υπογραμμίζοντας ότι «εδώ σ’ αυτά τα ιερά χώματα που η Φλόγα της Πίστης και η Φλόγα της Ελευθερίας έγιναν η μια και αδιαίρετη δύναμη, η δύναμη που πυροδότησε τον ξεσηκωμό και έκανε αυτό το μοναστήρι να είναι όχι μόνο η Εθνική Μητρόπολη ή η Κιβωτός του Έθνους αλλά και η υψηλότερη και η πιο ζωντανή απόδειξη της απόλυτης σύνδεσης της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού».

Και πρόσθεσε: «Ωστόσο, κάθε επέτειος δεν υπηρετεί μόνο την εθνική ιστορική μνήμη και το οφειλόμενο χρέος τιμής στο ιστορικό παράδειγμα. Υπηρετεί και την ανάγκη της εθνικής αυτογνωσίας. Την ανάγκη της περίσκεψης για το που βρισκόμαστε σήμερα, τι κάνουμε εμείς ώστε αυτός ο τόπος, αυτή η χώρα να προοδεύει, ν’ αναπτύσσεται και έτσι να χτίζει και να κατοχυρώνει τις μικρές καθημερινές της ελευθερίες και τις ελευθερίες των ανθρώπων της».

Στην αναφορά του για τον Οδοντωτό ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η απόφαση αναστολής των δρομολογίων δεν ζυγίστηκε σωστά. «Ήταν μια απόφαση που δεν έλαβε υπόψη όλες τις παραμέτρους, ήταν ακατανόητη, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς γνώση του τι σημαίνει Οδοντωτός, πως λειτουργεί ο Οδοντωτός και τι σημαίνει ο Οδοντωτός για τα Καλάβρυτα και για όλους εμάς».

Και στη συνέχεια αναφέρθηκε συνοπτικά σε τρία βασικά σημεία:

- «Το πρώτο σημείο είναι το εξής: Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να ενδιαφέρεται περισσότερο για την ασφάλεια όσων μετακινούνται απ’ το Οδοντωτό απ’ όσο ενδιαφερόμαστε εμείς που ζούμε εδώ και ο Οδοντωτός είναι μέρος της καθημερινότητας μας. Άρα, όσοι αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή των δρομολογίων μάλλον δεν έχουν ταξιδέψει ούτε μια φορά στη ζωή τους στο τρενάκι».

- «Το δεύτερο σημείο είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Καλαβρύτων έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μας. Έχουμε επιμείνει στον δωδεκάμηνο Τουρισμό, έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχουμε μπει στις πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικές εκπομπές, δημιουργούμε συνεχώς γεγονότα που ελκύουν επισκέπτες, είμαστε απ’ τους πιο σημαντικούς και πιο ζωντανούς ορεινούς προορισμούς. Και όλη αυτή η προσπάθεια έχει βελτιώσει τις στατιστικές μας στον Τουρισμό. Έχει φέρει αντίκρισμα και αποτελέσματα, όπως συμβαίνει με κάθε καλά μελετημένη, καλά οργανωμένη και επίμονη προσπάθεια για την οποία αρκετοί άνθρωποι καθημερινά εργάζονται για αυτήν. Και έρχεται η αιφνιδιαστική αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού να μας πάει βήματα πίσω και ν’ ακυρώσει ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας που κάνουμε στον Τουρισμό, αφαιρώντας ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία της τουριστικής ταυτότητας των Καλαβρύτων».

«Και το τρίτο σημείο -και κλείνω- είναι η αυτονόητη αλλά και αυτοδίκαιη στήριξη που ζητάμε ώστε ο Οδοντωτός άμεσα να ξαναλειτουργήσει, να ξαναμπεί στις ράγες, έτσι όπως συνέβαινε χωρίς διακοπή επί 130 χρόνια. Σ’ αυτό το δρόμο είμαστε όλοι ενωμένοι. Και είμαστε ενωμένοι γιατί ξέρουμε καλά και από πρώτο χέρι την βαρύτητα που έχει για την περιοχή μας ο Οδοντωτός, η ασφάλεια, η κανονικότητα αλλά και η αναβάθμιση του. Μια αναβάθμιση που δεν εξαιρεί την Αγία Λαύρα μιας και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης -τον οποίο εμείς δεν εγκαταλείπουμε και δεν ξεχνάμε- κάνει λόγο για επέκταση της γραμμής απ’ τα Καλάβρυτα έως το μοναστήρι μας».

Κλείνοντας ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε: «Σ’ αυτό τον δρόμο, Κυρία Υφυπουργέ, θέλουμε μαζί μας το Υπουργείο Τουρισμού. Θέλουμε να εξαντλήσετε όλη τη δύναμη της επιρροής σας ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τα δρομολόγια και ν’ ανακτήσει ο Δήμος Καλαβρύτων τον πνεύμονα οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης που σήμερα στερείται».