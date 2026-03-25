Βουλιαγμένη: Νεκρός εντοπίστηκε στο Πηγάδι του Διαβόλου ο 34χρονος δύτης

Η σορός του 34χρονου δύτη, που είχε χαθεί κατά την κατάδυση στο «Πηγάδι του Διαβόλου», εντοπίστηκε στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Η επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Αναμένεται να σχεδιαστεί και στη συνέχεια οι διασώστες δύτες θα βουτήξουν με ειδικά μίγματα στις μπουκάλες. Πληροφορίες αναφέρουν πως η επιχείρηση θα γίνει το Σάββατο (28/3).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε σε μεγάλο βάθος μέσα στο Πηγάδι του Διαβόλου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εχθές Τρίτη, τα σωστικά συνεργεία είχαν εντοπίσει ένα βατραχοπέδιλο και ένα καταδυτικό σκούτερ στην περιοχή.

Η εξαφάνιση

Υπενθυμίζεται πως ο δύτης είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της Κυριακής (22/3). Τις Αρχές ειδοποίησε έτερος δύτης, ο οποίος κατάφερε να βγει στην ακτή.

Γρήγορα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.

Ο 34χρονος διέθετε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για χρονικό διάστημα περίπου 3 έως 5 ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ.