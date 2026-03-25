Στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν εγκλωβισμένα περίπου 2.000 πλοία με 20.000 ναυτικούς

«Έχουμε 20.000 ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ και περίπου 2.000 πλοία που δεν μπορούν να πλεύσουν» δήλωσε ο Ντομίνγκες στο Al Jazeera.

Η σημερινή κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί «μεγάλη πρόκληση» για τη διεθνή ναυτιλία, όπως επισημαίνει ο Αρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: About 2,000 vessels, 20,000 seafarers stranded in Strait of Hormuz, according to the IMO chief<br><br> LIVE updates: <a href="https://t.co/t2lZ4bkkcj">https://t.co/t2lZ4bkkcj</a> <a href="https://t.co/laNkILd1Zj">pic.twitter.com/laNkILd1Zj</a></p>— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) <a href="https://twitter.com/AJENews/status/2036848231540261163?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Φυσικά, όσο περισσότερο παραμένουν εκεί αυτά τα πλοία, τόσο περισσότερο τα πληρώματα συνεχίζουν να υποφέρουν από άγχος, ψυχολογική πίεση και κόπωση, καθώς και από τη μείωση όλων των προμηθειών που χρειάζονται για να συνεχίσουν να λειτουργούν τα πλοία», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής του ΔΝΟ ανέφερε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να αναλάβουν το βάρος ή το κόστος των ζημιών. Οι περισσότερες είτε έχουν ακυρώσει τις συμβάσεις είτε επιβάλλουν σημαντικά ασφάλιστρα.

Αυτή τη στιγμή αποτρέπεται μια ανθρωπιστική κρίση στα πλοία αυτά χάρη στην ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουν χώρες γύρω από τα Στενά, δήλωσε ο Ντομίνγκεζ, προσθέτοντας ότι ο ΔΝΟ πιέζει για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα επιτρέπει στα πλοία να εξέλθουν από την περιοχή.