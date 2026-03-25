Στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν εγκλωβισμένα περίπου 2.000 πλοία με 20.000 ναυτικούς

Ο επικεφαλής του ΔΝΟ ανέφερε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να αναλάβουν το βάρος ή το κόστος των ζημιών
Η σημερινή κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί «μεγάλη πρόκληση» για τη διεθνή ναυτιλία, όπως επισημαίνει ο Αρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
«Έχουμε 20.000 ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ και περίπου 2.000 πλοία που δεν μπορούν να πλεύσουν» δήλωσε ο Ντομίνγκες στο Al Jazeera.
«Φυσικά, όσο περισσότερο παραμένουν εκεί αυτά τα πλοία, τόσο περισσότερο τα πληρώματα συνεχίζουν να υποφέρουν από άγχος, ψυχολογική πίεση και κόπωση, καθώς και από τη μείωση όλων των προμηθειών που χρειάζονται για να συνεχίσουν να λειτουργούν τα πλοία», πρόσθεσε.
Ο επικεφαλής του ΔΝΟ ανέφερε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να αναλάβουν το βάρος ή το κόστος των ζημιών. Οι περισσότερες είτε έχουν ακυρώσει τις συμβάσεις είτε επιβάλλουν σημαντικά ασφάλιστρα.
Αυτή τη στιγμή αποτρέπεται μια ανθρωπιστική κρίση στα πλοία αυτά χάρη στην ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουν χώρες γύρω από τα Στενά, δήλωσε ο Ντομίνγκεζ, προσθέτοντας ότι ο ΔΝΟ πιέζει για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα επιτρέπει στα πλοία να εξέλθουν από την περιοχή.
