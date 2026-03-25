H μεγάλη παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στην Αθήνα

Για πρώτη φορά το σύνολο του προσωπικού παρέλασε με τη νέα στολή του «Σύγχρονου Μαχητή», η οποία ενσωματώνει σύγχρονες προδιαγραφές και παρέχει προστασία, ευελιξία και ισχύ πυρός.

Παρέλασαν, μεταξύ άλλων, πεζοπόρα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τμήματα παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και φυσικά το σώμα των Ευζώνων. Ωστόσο, την παράσταση «έκλεψαν» τα καινοτόμα τεχνολογικά οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν φέτος.

Πραγματοποιήθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την 25η Μαρτίου , στο Σύνταγμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12:35 μ.μ. Όπως κάθε χρόνο, πάνω από το χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η παρέλαση, πραγματοποιήθηκαν πτήσεις πλήθους μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και ελικόπτερα όλων των τύπων.

Νέα οπλικά συστήματα

Στην παρέλαση παρουσιάστηκε μια σειρά από σύγχρονα οπλικά συστήματα που αναβαθμίζουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζει το αντι-drone συστήματος "Κένταυρος", το πρώτο προϊόν συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και στην Κύπρο.

Η παρουσία των συστημάτων καινοτομίας στη σημερινή παρέλαση δεν αποτελεί απλώς επίδειξη νέων τεχνολογιών αλλά αντανακλά τη στρατηγική μετάβαση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας, που βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή, την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και την ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος

Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκαν:

* Μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης σε τροχοφόρο όχημα Μ1117: Πρόκειται για αμερικανικής προέλευσης τεθωρακισμένα οχημάτα αναγνώρισης, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στον Ελληνικό Στρατό. Tα συγκεκριμένα οχήματα φέρουν ηλεκτρονικούς αισθητήρες οι οποίοι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από το 306 Εργοστάσιο Βάσης του Στρατoύ Ξηράς. Διαθέτουνκάμερα υψηλής ευκρίνειας και σύστημαDrone. Αποτελούν αυτόνομα συστήματαεπιτήρησης, τα οποία έχουν τηνδυνατότητα να μεταφέρουν την εικόνα, σε πραγματικό χρόνο στα Κέντρα Επιχειρήσεων.

* Seahake - 4: Πρόκειται για μια βαρέως τύπου, γερμανικής κατασκευής τορπίλη, σχεδιασμένη να βάλλεται από υποβρύχια. Κατασκευάζεται από την ΑTLAS Elektrοnikκαι αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα όπλα ανθυποβρυχιακού πολέμου. Χρησιμοποιεί προηγμένο σύστημα καθοδήγησης οπτικής ίνας, που επιτρέπει στο υποβρύχιο να διατηρεί τον έλεγχο και να ανανεώνει τα δεδομένα στόχευσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της πορείας της προς τον στόχο. Έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις σε βαθιά και ρηχά ύδατα, προσφέροντας αυξημένη ανθεκτικότητα σε παρεμβολές και αντίμετρα.

* Aster 30: Είναι ένα κατευθυνόμενο βλήμα επιφανείας - αέρος μεγάλου βεληνεκούς, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει όλα τα είδη των σύγχρονων αεροπορικών απειλών: αεροσκάφη, κατευθυνόμενα βλήματα και μη επανδρωμένα αεροχήματα. Κατασκευάζεται από την Κοινοπραξία Eurosum στην οποία συμμετέχουν γαλλικές και ιταλικές εταιρείες. Διαθέτει προηγμένο σύστημα καθοδήγησης με το οποίο επιτυγχάνει αναχαίτιση των εχθρικών απειλών σε μεγάλες αποστάσεις, με μεγάλη ακρίβεια, γεγονός που το καθιστά βασικό πυλώνα μιας σύγχρονης αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας.

* Σύστημα "Κένταυρος": Είναι ένα antidrone σύστημα που έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει εχθρικά drone μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Ήδη έχει εγκατασταθεί στιςφρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού πουεπιχειρούν στη Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδες», με άριστα αποτελέσματα.

* Σύστημα "Υπερίων": Το σύστημαανίχνευσης και εξουδετέρωσης drone«Υπερίων» είναι η εξέλιξη του «Κένταυρος». Βρίσκεται σε στάδιο προχωρημένων δοκιμών από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει αυτόματα, μέσω παρεμβολών, επιτιθέμενα drone,παρέχοντας κάλυψη 360 μοιρών στις μονάδες μας.

* Μη επανδρωμένο αεροσκάφος S-100:Yπερσύγχρονο drone το οποίο περιέχεταιστον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra. Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει, να προσδιορίζει και να στοχοποιεί με ακρίβεια και χωρίς τη παρέμβαση του χειριστή πιθανές απειλές σε βάθος έως 100 χιλιόμετρα.

* Σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους "Αρχύτας": Προϊόν συνεργασίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της ΣχολήςΗλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕθνικούΜετσόβιου Πολυτεχνείου και εταιρειώντου ιδιωτικού τομέα της χώρας μας. Έχει δυνατότητα κάθετης προσγείωσης και απογείωσης ώστε να μπορεί να επιχειρεί τόσο από την ξηρά όσο και από πολεμικά πλοία. To μέγιστο ύψος πτήσηςπροσεγγίζει τα 5.000 μέτρα ενώ ηαυτονομία του φτάνει τις δύο ώρες. Μπορεί να αναλάβει αποστολέςαναγνώρισης και επιτήρησης σε μεγάλη απόσταση. Συμμετέχει ήδη σε ασκήσειςκαι επιχειρήσεις φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, τόσο εντός όσο και εκτόςελληνικής επικράτειας.

* Μη επανδρωμένα αεροχήματα "Α900": Μηεπανδρωμένο ελικόπτερο πουχρησιμοποιείται από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Εξοπλισμένο μεηλεκτρο-οπτικό σύστημα σύγχρονηςτεχνολογίας, παρέχει, σε ζωντανήμετάδοση, ευκρινή αποτύπωση τηςεπιφάνειας, σε βάθος 30 χιλιομέτρων.

* Υποβρύχιο scooter "Rotinor": Υποβρύχιοόχημα υποβοήθησης δύτη πουχρησιμοποιείται σε ειδικές αποστολές κατάδυσης. Χρησιμοποιείται από τους υποβρύχιους καταστροφείς για αφανή, αθόρυβη, και ταχύτατη διείσδυση στην περιοχή επιχειρήσεων.

* Robot EOD Μηχανικού: Είναι οχήματαγενικής χρήσης τα οποία φέρουν τρίαρομποτικά συστήματα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.Δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξουδετέρωσης βομβών χωρίς να απαιτείται η προσέγγιση του χώρου από το προσωπικό.

* Συστήματα μη Επανδρωμένωναεροχημάτων «V - BAT»: Είναι ένα από ταλίγα παγκοσμίως συστήματα Drone, μεδυνατότητα κάθετης απογείωσης/προσγείωσης, γεγονός που αυξάνει την ευελιξία χρήσης. Η αυτονομία πτήσης τουσυστήματος το καθιστά ικανό να επιτηρείσε βάθος 200 χιλιομέτρων και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναλαμβάνει αποστολές επιτήρησης - αναγνώρισης και στοχοποίησης, ενώ συμμετέχει και σε επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης.

* Κινητή μονάδα παραγωγής drone:Πρόκειται για αυτόνομες μονάδεςπαραγωγής μη επανδρωμένωναεροχημάτων. Έχουν κατασκευαστεί από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και συσκευές τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή ανταλλακτικών drone στο πεδίο της μάχης. Μπορούν να παράγουν επιτόπου μέχρι και 1.000 drone τύπου 1 FPV (First Person View) τον χρόνο και να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στις μονάδες που χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροχήματα.

* Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου:Ο κινητός σταθμός Command and Controlείναι ένα αυτόνομο κέντρο ελέγχου των επιχειρήσεων. Εξοπλισμένος με σύγχροναμέσα επικοινωνιών και ψηφιακέςεφαρμογές μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα του πεδίου μάχης.

* Μεταφερόμενος σταθμός επικοινωνιών "Μέτοικος": Ο μεταφερόμενος σταθμός επικοινωνιών «Μέτοικος» αποτελεί ένα αυτόνομο και ευέλικτο κόμβο επικοινωνιών, σχεδιασμένο και συναρμολογημένο από το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας. Αποτελεί ένα, τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής επιχειρησιακής αξίας τηλεπικοινωνιακό σύστημα, ικανό να αποκαθιστά ή να επαυξάνει τις επικοινωνίες σε οποιοδήποτε περιβάλλον και υπό οποιοσδήποτε συνθήκες.

* Τακτικός σταθμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών "Δευκαλίων": Πρόκειται για κινητό επιχειρησιακό κέντρο σχεδιασμένο να διευθύνει και να συντονίζει επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.Εξοπλισμένο με σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ο «Δευκαλίων» παρέχειδυνατότητα επικοινωνίας με τα επίγεια, θαλάσσια και εναέρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας. Διαθέτει μη επανδρωμένα αεροχήματα και κάμερα θερμικής και οπτικής παρατήρησης.