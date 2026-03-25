Σύλληψη για παράνομη οπλοκατοχή στη Δυτική Αχαΐα

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν:



• ένα πυροβόλο όπλο τύπου πιστόλι (τροποποιημένο),

• ένας γεμιστήρας και

• ένα κυτίο με σαράντα πέντε φυσίγγια.