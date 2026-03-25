Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι 5 όροι του Ιράν για το τέλος του πολέμου- Τουρκία και Πακιστάν οι πιθανοί «οικοδεσπότες» για συνομιλίες

Το Ιράν απειλεί να εξαπολύσει επιθέσεις στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντάμπ

Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντάμπ εάν πραγματοποιηθούν επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος ή στα ιρανικά νησιά , σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim του Ιράν, το οποίο επικαλείται μια ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή.

Η ομάδα Χούθι της Υεμένης, η οποία συνδέεται με το Ιράν, έχει ήδη εξαπολύσει επιθέσεις στην περιοχή όπου βρίσκεται το στρατηγικό Στενό Μπαμπ ελ-Μαντάμπ.

Ισραήλ: «Έχουμε σκοτώσει πάνω από 700 μαχητές της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου»

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 700 μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από τότε που ξέσπασε ο νέος γύρος πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ των δύο πλευρών στις 2 Μαρτίου 2026.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται εκατοντάδες μέλη της επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου από την πλευρά του αναφέρει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει πάνω από 1.000 άτομα από την έναρξη του πολέμου.

Οι 5 όροι του Ιράν για το τέλος του πολέμου: «Υπερβολικές» οι απαιτήσεις Τραμπ στο σχέδιο 15 σημείων

Το Ιράν εξέτασε την πρόταση 15 σημείων που αποδίδεται στον Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και «θεωρεί τις απαιτήσεις υπερβολικές», σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η λήξη των εχθροπραξιών θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν πληρούνται οι δικές της προϋποθέσεις, τονίζοντας ότι «το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο τη στιγμή που θα επιλέξει το ίδιο, εφόσον ικανοποιηθούν οι όροι του».

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμη ότι «το Ιράν δεν θα επιτρέψει στον Τραμπ να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη ενημέρωσε την Ουάσιγκτον μέσω ενδιάμεσου διαύλου ότι θα συνεχίσει να αμύνεται, καθορίζοντας πέντε βασικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να συμφωνήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η παύση των «επιθέσεων και των δολοφονιών», καθώς και η δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι το Ιράν δεν θα αποτελέσει εκ νέου στόχο επίθεσης. Παράλληλα, η ιρανική πλευρά ζητά σαφείς εγγυήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, καθώς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στις συγκρούσεις στην περιοχή.

Επιπλέον, η Τεχεράνη επιδιώκει διεθνή αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με την κυριαρχία της στα Στενά του Ορμούζ, ένα κομβικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την αγορά ενέργειας.

Οι εξελίξεις σημειώνονται εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων σχετικά με το εάν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Πακιστανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν νωρίτερα ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τον τερματισμό της επίθεσης που αποδίδεται στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για κατάπαυση του πυρός, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με τους «κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν και ότι «θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία». Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα διαψεύσει ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τον Λίβανο να βιώνουν μια νύχτα σφοδρών επιθέσεων, πυραυλικών πληγμάτων και εκρήξεων, που προκάλεσαν ζημιές και τραυματισμούς αμάχων.

Η Τεχεράνη φέρεται να εξαπέλυσε επιθέσεις με βόμβες διασποράς σε ισραηλινές πόλεις, ενώ το Τελ Αβίβ απάντησε με πυραύλους και drones, στοχεύοντας τόσο εγκαταστάσεις του ιρανικού καθεστώτος όσο και θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, επιθέσεις με drones καταγράφηκαν και σε χώρες του Κόλπου, με τα ΗΑΕ να προχωρούν σε συνεχείς αναχαιτίσεις, ενώ στο Κουβέιτ ξέσπασε μεγάλη φωτιά μετά από πλήγμα σε δεξαμενή καυσίμων στο αεροδρόμιο. Παρά τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Τεχεράνη να διαψεύδει, τονίζοντας πως δεν έχει ξεκινήσει καμία διαπραγμάτευση.

Ο IDF αναφέρει ότι η αεροπορία βομβάρδισε εργοστάσια όπλων στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε αρκετές ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον στρατό.

Σύμφωνα με τις IDF, οι στοχευμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν από το Ιράν για την κατασκευή διαφόρων αεροπορικών και ναυτικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονταν για τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και άλλες ομάδες πληρεξουσίων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του κύματος των επιθέσεων, αεροσκάφη της IAF έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, προσθέτει ο στρατός.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε νέο γύρο πληγμάτων σε Ιράν και Λίβανο

Το βράδυ συνεδριάζει το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ.

Χεζμπολάχ: «Όχι σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις - Αυτό ισοδυναμεί με παράδοση»

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με το Ισραήλ ενώ είναι σε εξέλιξη οι συγκρούσεις, θα ισοδυναμούσε με «παράδοση» και προτρέπει την κυβέρνηση του Λιβάνου να αναιρέσει την απαγόρευση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της οργάνωσής του.

Η ομιλία, που μεταδόθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, ανέφερε ότι οι μαχητές της Χεζμπολάχ ήταν έτοιμοι να συνεχίσουν «χωρίς όρια».

Ο Κασέμ κάλεσε επίσης την κυβέρνηση του Λιβάνου να άρει την απαγόρευση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων του κόμματος.

«Όταν προτείνονται διαπραγματεύσεις με τον ισραηλινό εχθρό εν καιρώ πολέμου, αυτό είναι επιβολή παράδοσης», είπε ο Κασέμ, απορρίπτοντας την πρωτοβουλία του προέδρου του Λιβάνου να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις «με έναν εχθρό που κατέχει τη γη μας και πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις».

Ο Κασέμ καλεί τον λιβανέζικο λαό να αγκαλιάσει την «εθνική ενότητα», λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ανατροπή της απόφασής της να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας αποκαλώντας «παράλογες» τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars που το επικαλείται το Bloomberg.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την αύξηση της παραγωγής πυραύλων

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα συμφωνίες με αμυντικές βιομηχανίες προκειμένου να τεθεί η παραγωγή πυραύλων «σε ετοιμότητα σε καιρό πολέμου», καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί την Ουάσινγκτον να δαπανά τα πυρομαχικά της με γοργό ρυθμό.

Η εκτεταμένη χρήση πυραύλων αναχαίτισης από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου για την αντιμετώπιση των ιρανικών αντιποίνων εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος των αποθεμάτων αυτών των πολύ ακριβών όπλων.

Τουρκία και Πακιστάν οι πιθανοί «οικοδεσπότες» για συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Το Πακιστάν μετέφερε στο Ιράν πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό πολέμου, ενώ είτε το Πακιστάν είτε η Τουρκία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τόπο διεξαγωγής συνομιλιών με στόχο την αποκλιμάκωση του πολέμου στον Κόλπο, δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.