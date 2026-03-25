Καλάβρυτα: Η αναπαράσταση της Ορκωμοσίας των Αγωνιστών στην Αγία Λαύρα

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κάθε επισημότητα κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Μονή Αγίας Λαύρας, παρουσία πλήθους πιστών και εκπροσώπων των αρχών.
Εκεί τελέστηκε Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Μονής.
Κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, συλλειτούργησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Άρτης κ. Καλλίνικος, Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος, Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, καθώς και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, προσδίδοντας ιδιαίτερη λαμπρότητα στην ιερή ακολουθία.
Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, ενώ από τη Βουλή των Ελλήνων παρέστη ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Την Περιφέρεια εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Φίλιας, ενώ το ΠΑΣΟΚ εκπροσώπησε η κα Σολωμού.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε επιμνημόσυνο Τρισάγιο στο Πανελλήνιο Ηρώο των Αγωνιστών, τιμώντας τη μνήμη των ηρώων της Εθνεγερσίας. Ακολούθησε η επίσημη Δοξολογία στον προαύλιο χώρο της Μονής, έμπροσθεν του παλαιού ιστορικού ναού.
Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αναπαράσταση της Ορκωμοσίας των Αγωνιστών και της κήρυξης της Επανάστασης από τη θεατρική ομάδα «Πάνος Μίχος».
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστού και την καθιερωμένη παρέλαση.
Δείτε εικόνες από την Δοξολογία μπροστά από τον Ιστορικό Ναό της Επανάστασης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr