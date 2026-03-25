Πύργος: Με μαύρες κορδέλες στην παρέλαση οι μαθητές του 4ου ΓΕΛ, στη μνήμη συμμαθητή τους

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στον Πύργο, με τους μαθητές του 4ου Λυκείου να τιμούν τη μνήμη του συμμαθητή τους
Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η φετινή μαθητική παρέλαση στον Πύργο, καθώς οι μαθητές του 4ου Λυκείου επέλεξαν να συμμετάσχουν φορώντας μαύρες κορδέλες, ως ένδειξη πένθους και τιμής για τον συμμαθητή τους.
Ο νεαρός μαθητής έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 13 Μαρτίου, μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στον Πύργο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία, στους φίλους και στους εκπαιδευτικούς του.
Με εμφανή τη συγκίνηση στα πρόσωπά τους, οι μαθητές παρέλασαν σιωπηλά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης και σεβασμού.
Οι μαύρες κορδέλες που έφεραν στα ρούχα τους αποτέλεσαν το πιο λιτό αλλά και ουσιαστικό σύμβολο της απώλειας, συγκινώντας όσους παρακολουθούσαν την παρέλαση.
πηγή patrisnews.com
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr