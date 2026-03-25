Πύργος: Με μαύρες κορδέλες στην παρέλαση οι μαθητές του 4ου ΓΕΛ, στη μνήμη συμμαθητή τους

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η φετινή μαθητική παρέλαση στον Πύργο, καθώς οι μαθητές του 4ου Λυκείου επέλεξαν να συμμετάσχουν φορώντας μαύρες κορδέλες, ως ένδειξη πένθους και τιμής για τον συμμαθητή τους.



Ο νεαρός μαθητής έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 13 Μαρτίου, μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στον Πύργο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία, στους φίλους και στους εκπαιδευτικούς του.

Με εμφανή τη συγκίνηση στα πρόσωπά τους, οι μαθητές παρέλασαν σιωπηλά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης και σεβασμού.