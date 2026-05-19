Κρίσιμο παιχνίδι για τον Γλαύκο/Εσπερο-ΑΟΠΑ

Η ΑΕ Γλαύκου/Εσπέρου- ΑΟΠΑ Πάτρας έχασε την ευκαιρία για το break και το προβάδισμα τίτλου στον 1ο Τελικό στον Άγιο Δημήτριο και επιστρέφει στην Πάτρα για να φιλοξενήσει τον Κρόνο με στόχο τη νίκη, που θα ισοφαρίσει τη σειρά των Τελικών του Β΄ Ομίλου της National League 1 σε 2-2.

Ο 2ος Τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Κλειστό Γήπεδο της ΑΕΓΕΠ με ώρα έναρξης τις 6 το απόγευμα.

Ισχύουν οι κάρτες διαρκείας, ενώ θα υπάρχουν και μεμονωμένα εισιτήρια με κόστος 5€.

"Όλοι μαζί στο γήπεδο για να στηρίξουμε την ομάδα μας για τη νίκη στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν, που θα φέρει την τελική σειρά στα ίσα!".