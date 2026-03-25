Πάτρα: Μπήκε στο σούπερ μάρκετ με όπλο- Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύλληψη για απειλή, απόπειρα παράνομης βίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, μετέβη σε κατάστημα υπεραγοράς και προέβη σε επιδεικτική όπλιση πιστολιού, ενώ στη συνέχεια απευθυνόμενος σε υπάλληλο, εξέφρασε απειλές κατά της ζωής και
της σωματικής ακεραιότητας του διευθυντή του καταστήματος, ο οποίος δεν βρισκόταν στο χώρο.
Ο συλληφθείς παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα πλαστικό πιστόλι, το οποίο κατασχέθηκε ως πειστήριο.
