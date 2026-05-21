Αμαλιάδα: Τρεις συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό της 13χρονης μαθήτριας

Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις στην Αμαλιάδα και την Πάτρα για την υπόθεση βίας μεταξύ ανηλίκων έξω από σχολείο, με μία 13χρονη να τραυματίζεται και να νοσηλεύεται και τρεις γονείς να κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Αμαλιάδα και στην Πάτρα, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ανήλικες, ηλικίας 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τρεις γονείς των ανήλικων κοριτσιών για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, οι τρεις ανήλικες κατά την προσέλευσης τους σε σχολείο στην Αμαλιάδα, ενεπλάκησαν σε μεταξύ τους επεισόδιο σωματικής βίας, με αποτέλεσμα η μια 13χρονη να υποστεί σωματικές βλάβες και να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Πάτρας για εξετάσεις, όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Οι κατηγορούμενες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση των τριών ανηλίκων.