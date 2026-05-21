Οργή στη Ρόδο για την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός μετά το τροχαίο με θύματα την 56χρονη Μαρία και την 26χρονη κόρη της, Αρμονία

Οργή και βαθύς πόνος εκφράζονται από φίλους και οικείους της 56χρονης Μαρίας και της 26χρονης κόρης της, Αρμονίας, για την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους.

Η 26χρονη κόρη της, Αρμονία, σύμφωνα με ανθρώπους που τη γνώριζαν ήταν ένα κορίτσι γεμάτο όνειρα, ευαισθησία και αγάπη για τη ζωή. Είχε αγαπήσει βαθιά τη φύση, τα βουνά και τον Όλυμπο ενώ όσοι τη συναναστρέφονταν μιλούν για μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη και φως.

Συγκλονίζει με την ανάρτησή της μια φίλη των δύο γυναικών, η οποία αποχαιρετά δημόσια την Αρμονία και τη μητέρα της με λόγια που ραγίζουν: «Η δική μου Αρμονία… πόσο όμορφα σου ταίριαζε το όνομά σου. Μέσα σε όλο τον πόνο που κουβαλούσες τόσα χρόνια, εσύ κατάφερνες πάντα να σκορπάς αρμονία, αγάπη και χρώμα γύρω σου» γράφει χαρακτηριστικά.

Η φίλη της περιγράφει τις τελευταίες στιγμές που πέρασαν μαζί, τα όνειρα που έκαναν για το μέλλον και τη δύναμη που έκρυβε μέσα της η 26χρονη παρά τις δυσκολίες που είχε βιώσει από νεαρή ηλικία. Αναφέρεται ακόμα και στον άδικο χαμό του πατέρα της πριν από δέκα χρόνια αλλά και στην προσπάθεια της Αρμονίας να σταθεί ξανά στα πόδια της και να ξαναβρεί το χαμόγελό της.

«Η ζωή όμως δεν σου φέρθηκε ποτέ όπως σου άξιζε» γράφει σε ένα από τα πιο σπαρακτικά σημεία της ανάρτησης ενώ αποδίδει το θάνατο της φίλης της «στην απερισκεψία ενός ανθρώπου που έτρεχε χωρίς να σκέφτεται πως μπορεί να διαλύσει ζωές».

Τα λόγια της αποτυπώνουν το βαρύ κλίμα που επικρατεί στη Ρόδο για τις δύο γυναίκες. Η Αρμονία και η μητέρα της Μαρία έφυγαν μαζί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αφήνοντας πίσω ανθρώπους που τις αγαπούσαν βαθιά και όσο οι φίλοι τους προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια, η οργή για την εξέλιξη της υπόθεσης μεγαλώνει καθημερινά.

«Θα συνεχίσω να ονειρεύομαι και για τις δύο μας»γράφει στο τέλος η φίλη της 26χρονης Αρμονίας.

Η ανάρτηση της φίλης της 26χρονης Αρμονίας

«Η δική μου Αρμονία…

Πόσο όμορφα σου ταίριαζε το όνομά σου. Μέσα σε όλο τον πόνο που κουβαλούσες τόσα χρόνια, εσύ κατάφερνες πάντα να σκορπάς αρμονία, αγάπη και χρώμα γύρω σου. Όπως ακριβώς αγαπούσες να κάνεις και στις ζωγραφιές σου.

Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω πως γράφω αυτά τα λόγια για εσένα. Πριν λίγες μέρες πίναμε ποτό μαζί, γελούσαμε, μιλούσαμε σαν να είχαμε όλη τη ζωή μπροστά μας. Πριν πέντε μέρες περάσαμε μαζί όλο το ρεπό μου, όπως πάντα εμείς… σαν αδελφές. Πήγαμε βόλτα, ήπιαμε τον πρωινό μας καφέ, φάγαμε μαζί, κάναμε πράγματα τόσο απλά κι όμως τώρα μοιάζουν τα πιο πολύτιμα του κόσμου. Και η τελευταία φορά που σε είδα ήταν τόσο γεμάτη ζωή… γεμάτη εσένα.

Καθόμασταν και κάναμε πλάνα για τα όνειρά μας. Μιλούσαμε για το μέλλον, για όλα όσα θα καταφέρναμε μαζί. Είχες τόση δύναμη μέσα σου, τόση θέληση να ζήσεις, να προχωρήσεις, να φτιάξεις τη ζωή που άξιζες. Μετά από όλα όσα πέρασες, είχες αρχίσει επιτέλους να παίρνεις τα πάνω σου.

Η ζωή όμως δεν σου φέρθηκε ποτέ όπως σου άξιζε. Έχασες τον μπαμπά σου τόσο άδικα πριν δέκα χρόνια και από τότε κουβάλησες βάρη που λίγοι άνθρωποι θα άντεχαν. Κι όμως δεν το έβαζες κάτω ποτέ. Όσο κι αν σε πλήγωναν άνθρωποι, όσο κι αν σε πολεμούσε η ζωή, εσύ συνέχιζες. Και τον τελευταίο χρόνο είχες αρχίσει ξανά να λάμπεις. Η τελευταία εικόνα που έχω από εσένα είναι τα μικρά σου μπουκλάκια, το όμορφο πρόσωπό σου και εκείνη η λάμψη στα μάτια σου. Ήσουν τόσο όμορφη. Τόσο φωτεινή. Σαν να ξαναγεννιόσουν.

Και ήρθες στη Ρόδο γιατί ένιωσες την ανάγκη να μας δεις. Σαν να ήθελε η ψυχή σου να περάσει λίγο ακόμα χρόνο με όσους αγαπούσε αληθινά.

Δεν μπορώ να χωρέσω στο μυαλό μου πως έφυγες έτσι. Μέσα σε μια στιγμή. Από την απερισκεψία ενός ανθρώπου που έτρεχε χωρίς να σκέφτεται πως μπορεί να διαλύσει ζωές. Εσύ και η μαμά σου φύγατε μαζί… και αυτό είναι ίσως το μόνο που με παρηγορεί λίγο. Πως δεν ήσουν μόνη. Πως της κράτησες το χέρι και πετάξατε μαζί ψηλά, μακριά από έναν κόσμο που σας πλήγωσε τόσο πολύ.

Δεν σας άξιζε αυτός ο κόσμος. Ήταν πολύ σκληρός για ψυχές σαν τις δικές σας. Εδώ κάτω μοιάζει πολλές φορές με κόλαση. Εσύ όμως ήσουν φτιαγμένη για κάτι πιο γαλήνιο. Για μέρη γεμάτα φως, χρώματα και ηρεμία.

Κι εγώ τώρα προσπαθώ να καταλάβω πώς συνεχίζεται η ζωή όταν χάνεις ανθρώπους που ήταν κομμάτι της ψυχής σου. Προχθές έχασα το σκυλάκι μου και χθες έμαθα πως έχασα κι εσένα. Νιώθω πως έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Μα μέσα σε όλον αυτόν τον πόνο, κρατάω τις στιγμές μας. Τις βόλτες μας, τους καφέδες μας, τα γέλια μας, τα όνειρά μας, όλα εκείνα τα μικρά καθημερινά που τελικά ήταν τα πιο μεγάλα.

Και σου υπόσχομαι κάτι, Αρμονία μου…

Θα συνεχίσω να ονειρεύομαι και για τις δυο μας.

Θα κουβαλάω πάντα ένα κομμάτι σου μέσα μου.

Και κάθε φορά που θα βλέπω χρώματα στον ουρανό, θα σκέφτομαι πως κάπου εκεί ψηλά ζωγραφίζεις ξανά. Ελεύθερη πια. Χωρίς πόνο. Μόνο με φως. Κρατα την μανούλα σου από το χέρι και πετάξτε μαζί ψηλά, μακριά από αυτόν τον κόσμο , φύγατε μαζί για κάποιο λόγο και είμαι σίγουρη πως εκεί θα ηρεμήσει η ψυχούλα σας και θα είστε καλά..

Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες πως να είμαι δυνατή σε έναν κόσμο που σαπίζει

Θα σαγαπαω για πάντα ζουζουνα μου ❤️».

Η απόφαση για περιοριστικούς όρους στον 44χρονο

Στο κείμενο της διάταξης με την οποία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο οδηγός της BMW που έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες περιγράφεται, σύμφωνα με το dimokratiki.gr, ότι από το αποδεικτικό υλικό που έχει μέχρι τώρα συλλεχθεί προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε θάνατος άλλων. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι η Εισαγγελέας Πρωτοδικών πρότεινε την επιβολή περιοριστικών όρων, πρόταση στην οποία ο Ανακριτής συντάχθηκε πλήρως.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν συνολικά 6 περιοριστικοί όροι που θα ισχύουν μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης:.

- απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

- υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισής του την 1η και την 16η εκάστου ημερολογιακού μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του.

- καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ

- αφαίρεση άδειας οδήγησης κάθε μηχανοκίνητου μέσου,

- απαγόρευση οδήγησης και

- απαγόρευση ενασχόλησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο με μηχανοκίνητα μέσα.

Υπενθυμίζεται ότι η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή.





