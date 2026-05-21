Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: «Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και να είμαι σύντομα κοντά σας»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής, έστειλε μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας. Ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, με την ίδια να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παρέμεινε 26 ημέρες στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» και πλέον έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να δίνει μάχη για να ξεπεράσει το πρόβλημα και να επανέλθει στους ρυθμούς της καθημερινότητάς του. Το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου, η Τίνα Μεσσαροπούλου μίλησε ζωντανά στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και άκουσε τις ευχές των συνεργατών της.

Η ίδια ευχαρίστησε δημόσια τους συνεργάτες της, αλλά και τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα αγάπης που έχει δεχθεί όλο αυτό το διάστημα, σε μία ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την οικογένειά της.

«Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να μας χαίρονται. Σας αγαπώ πάρα πολύ, μου λείπετε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας. Θα τα πούμε εν καιρώ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα γιατί σας αισθάνομαι σαν δεύτερη οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τη διοίκηση, όλους. Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και να είμαι σύντομα κοντά σας», είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου.