Αχαΐα: Συνελήφθησαν πέντε άτομα για ρευματοκλοπή

Τι αναφέρει η αστυνομία
Συνελήφθησαν πέντε άτομα σε Κάτω Αχαΐα και Μονοδένδρι Πατρών για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο ρεύματος.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στην Κάτω Αχαΐα και στο Μονοδένδρι Πατρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, πέντε κατηγορούμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, από αρμόδιο συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι ηλεκτροδοτούσαν παράνομα τις οικίες τους, έχοντας συνδέσει απευθείας καλώδιο στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
