Το πιο πολύχρωμο χωριό του κόσμου βρίσκεται στην Ευρώπη και απέχει περίπου... 3 ώρες από την Αθήνα

Γιατί τα σπίτια είναι τόσο πολύχρωμα

Σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο σε αποχρώσεις του μπλε, του πράσινου, του κόκκινου και του κίτρινου. Αυτό είναι το πιο πολύχρωμο χωριό στον κόσμο και βρίσκεται στην Ιταλία. Πρόκειται για έναν προορισμό που γοητεύει τους τουρίστες και ένα από εκείνα τα μέρη που, τουλάχιστον μία φορά, αξίζει να δει κανείς από κοντά.

Βρίσκεται στο μικρό αρχιπέλαγος των νησιών στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας και πρόκειται για το νησί Μπουράνο, διάσημο σε όλο τον κόσμο για τα απίστευτα χρώματα των σπιτιών του, που αντανακλώνται στα κανάλια και κάνουν το τοπίο ιδιαίτερο υποβλητικό.

Ο θρύλος λέει ότι οι ψαράδες έβαφαν τα σπίτια τους τόσο έντονα ώστε να μπορούν εύκολα να τα αναγνωρίσουν κατά την επιστροφή τους – ειδικά όταν η ομίχλη έκανε τα πάντα πιο δύσκολα στο να τα διακρίνει κανείς.

Υπάρχουν όμως και άλλες εκδοχές: Μία λέει ότι οι γυναίκες του χωριού, συχνά μόνες όσο οι σύζυγοί τους ήταν στη θάλασσα, απλώς χρησιμοποιούσαν το διαθέσιμο χρώμα για να διορθώσουν τους ξεφλουδισμένους τοίχους, χωρίς να ανησυχούν πολύ για το ταίριασμα των χρωμάτων. Τι θα κάνετε στο πιο πολύχρωμο χωριό του κόσμου

Πέρα όμως από τα πολύχρωμα σπίτια, το Μπουράνο, με πληθυσμό περίπου 2.270 κατοίκων, είναι παγκοσμίως γνωστό για την κατασκευή δαντέλας. Και φυσικά, μια εκδρομή στο πολύχρωμο αυτό χωριό δεν θα ολοκληρωθεί εάν δεν δοκιμάσετε Bussolai, μπισκότα βουτύρου φτιαγμένα με αλεύρι, ζάχαρη, αυγά και μπαχαρικά, τα οποία μπορούν να έχουν σχήμα S ή στρογγυλά. Αυτά τα γλυκά αφηγούνται επίσης ένα κομμάτι της τοπικής ιστορίας, καθώς διατηρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου παρασκευάζονταν για ναυτικούς που αναγκάζονταν να μένουν μακριά από το σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.