ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα τα μη πολιτικά πρόσωπα

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να βρεθούν σήμερα και αύριο μη πολιτικά πρόσωπα, αλλά και οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 50 άτομα έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις και μέσα στο επόμενο διήμερο θα περάσουν διαδοχικά το κατώφλι των «ευρωεισαγγελέων».

Σε αυτή τη φάση, όλοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμίες προκειμένου να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους, καθώς έχουν κληθεί ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως ενώπιον των εισαγγελέων, έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους, είτε για τη λήψη προθεσμίας είτε για την παροχή εξηγήσεων. Έτσι, όταν έρθει η ώρα, μπορούν αντί να εμφανιστούν οι ίδιοι στο εισαγγελικό γραφείο να καταθέσουν μέσω των δικηγόρων τους γραπτό υπόμνημα με τους ισχυρισμούς τους.

Ειδικότερα, σήμερα στο εισαγγελικό γραφείο αναμένεται να βρεθούν τα μη πολιτικά πρόσωπα τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για υπαλλήλους και υψηλόβαθμα στελέχη του Οργανισμού, αγρότες κ.α., οι οποίοι φέρονται στις καταγεγραμμένες συνομιλίες να ζητούν ή να μεσολαβούν, ώστε να δοθούν οι υπό έρευνα επιδοτήσεις. Έχουν βεβαίως από το νόμο το δικαίωμα να μην προσέλθουν οι ίδιοι στο γραφείο των «ευρωεισαγγελέων» αλλά οι δικηγόροι τους ώστε να λάβουν τις προθεσμίες.

Αύριο Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα βρεθούν οι 11 γαλάζιοι βουλευτές για τους οποίους η Βουλή είχε άρει την ασυλία τους – απόφαση που δεν ισοδυναμεί με απαγγελία κατηγοριών ή καταδίκη τους. Από αυτούς οι εννέα ελέγχονται για πλημμελήματα και οι δυο για κακούργημα. Μάλιστα ο χρόνος τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στους ελεγχόμενους για πλημμελήματα πιέζει καθώς αυτά παραγράφονται εντός του 2026.

Εφόσον η διαδικασία της παροχής εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους ολοκληρωθεί - κάτι που αναμένεται να γίνει σε μερικές εβδομάδες από σήμερα - οι «ευρωεισαγγελείς» θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε ποινικές διώξεις σε βάρος τους ή θα προβούν σε αρχειοθετήσεις των δικογραφιών. Αν αποφασιστεί η άσκηση διώξεων τότε οι εμπλεκόμενοι για τα πλημμελήματα θα παραπεμφθούν σε δίκη με απευθείας κλήση στο ακροατήριο. Με την κοινοποίηση πάντως της κλήσης ο χρόνος παραγραφής των πλημμεληματικών αδικημάτων «παγώνει». Ακολούθως οι δικαστικές αρχές προσδιορίζουν την ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης. Μάλιστα μετά τη κοινοποίηση του κλητήριου θεσπίσματος ο νόμος παρέχει ακόμη τρία έτη προθεσμία μέχρι η υπόθεση να φτάσει στον Άρειο Πάγο.

Πάντως η διαδικασία της παροχής εξηγήσεων από πολιτικά και μη πρόσωπα συμπίπτει χρονικά με την ψήφιση της τροπολογίας που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η νέα διάταξη προβλέπει επιτάχυνση της δικαστικής εκκαθάρισης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Συγκεκριμένα ορίζει ότι υποθέσεις που αφορούν σε πλημμελήματα θα πρέπει να εισάγονται το αργότερο προς εκδίκαση μέσα σε διάστημα τριών μηνών, ενώ για τα κακουργήματα η ανάκριση θα διεξάγεται από Εφέτη Ειδικό Ανακριτή και η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο θα γίνεται μετά από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών κατά προτεραιότητα εντός τριών μηνών.

Οι νέες αυτές ρυθμίσεις προκάλεσαν, ωστόσο, την αντίδραση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρας Κοβέσι, η οποία με επιστολή της προς υπουργείο Δικαιοσύνης εξέφρασε προβληματισμό κυρίως για την ανάθεση της ανακριτικής έρευνας για τα κακουργήματα σε Εφέτη Ειδικό Ανακριτή και όχι σε Ευρωπαίο Ανακριτή. Μιλώντας στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αφού επισήμανε πως η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν ενήμερη για τη νέα αυτή ρύθμιση, σημείωσε ότι θα καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι «στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θίγεται τίποτα απολύτως».





