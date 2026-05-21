Αγρίνιο: Προκάλεσε φθορές σε φωτιστικά πάρκου και συνελήφθη

Συνελήφθη στο Αγρίνιο άνδρας που προκάλεσε φθορές σε φωτιστικά πάρκου και αντιστάθηκε κατά την ακινητοποίησή του από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να προκαλεί φθορά σε δύο φωτιστικά δαπέδου σε πάρκο του Αγρινίου.

Ο άνδρας στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή, ενώ κατά την ακινητοποίηση του απωθούσε τους αστυνομικούς με τα πόδια.