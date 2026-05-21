Μαλδίβες: Απαντήσεις στις κάμερες των νεκρών δυτών αναζητούν οι Αρχές- «Κάτι συνέβη εκεί κάτω»

Τα βίντεο από τις κάμερες σώματος που έφεραν οι Ιταλοί δύτες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξερεύνησης υποθαλάσσιων σπηλαίων στις Μαλδίβες, ενδέχεται να αποκαλύψουν τι συνέβη στις τελευταίες τους στιγμές.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα επιχείρησε να εξερευνήσει σπήλαια σε βάθος περίπου 50 μέτρων στην ατόλη Βαάβου την περασμένη Πέμπτη (14/05) χωρίς όμως να επιστρέψει ποτέ στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, οι αρχές των Μαλδίβων εξετάζουν πολλαπλά ενδεχόμενα για τα αίτια της τραγωδίας, μεταξύ των οποίων και το αν οι δύτες κατέβηκαν σε πολύ μεγαλύτερο βάθος από το προβλεπόμενο.

Ομάδα έμπειρων δυτών από τη Φινλανδία ανέσυρε τον τεχνικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων καμερών GoPro που φορούσαν ορισμένα μέλη της αποστολής, με τις αρχές να ελπίζουν ότι το υλικό θα βοηθήσει στην ανασύνθεση των γεγονότων.

Εντοπίστηκαν και οι τελευταίες σοροί

Χτες (20/05) ανασύρθηκαν οι σοροί των δύο τελευταίων αγνοουμένων, της Τζόρτζια Σομακάλ και της Μιούριελ Οντενίνο, σηματοδοτώντας το τέλος της επιχείρησης ανάσυρσης.

Η πενταμελής ομάδα που εισήλθε στο σπήλαιο είχε επικεφαλής τη 51χρονη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Γένοβας και θαλάσσια οικολόγο, η οποία καταδυόταν συχνά στα νερά των Μαλδίβων στον Ινδικό Ωκεανό. Στην αποστολή συμμετείχε και η 22χρονη κόρη της, Τζόρτζια.

Η σορός της Μοντεφαλκόνε, καθώς και εκείνη του ερευνητή του πανεπιστημίου Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, είχαν εντοπιστεί την Τρίτη.

Ο πρώτος που ανασύρθηκε ήταν ο κυβερνήτης του σκάφους και εκπαιδευτής καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι, ο οποίος βρέθηκε κοντά στην είσοδο του σπηλαίου Thinwana Kandu, γνωστού και ως «Σπήλαιο των Καρχαριών». Οι υπόλοιποι τέσσερις εντοπίστηκαν σχεδόν μαζί στον τρίτο και τελευταίο θάλαμο του σπηλαίου.

«Δεν θα έβαζε ποτέ κανέναν σε κίνδυνο»

Ο σύζυγος της Μοντεφαλκόνε, Κάρλο Σομακάλ, δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι η σύζυγός του δεν θα έβαζε ποτέ σε κίνδυνο ούτε την κόρη τους ούτε οποιοδήποτε άλλο μέλος της αποστολής.

Τη χαρακτήρισε «μία από τις καλύτερες δύτριες στον κόσμο», με περίπου 5.000 καταδύσεις στο ενεργητικό της, υπογραμμίζοντας ότι ήταν πάντοτε προσεκτική και ποτέ απερίσκεπτη.

Σε μήνυμά του στο Reuters μέσω WhatsApp ανέφερε ότι ακόμη και οι ειδικοί δεν έχουν σαφείς απαντήσεις για το τι συνέβη, αλλά διατυπώνουν μόνο υποθέσεις.

Η Μοντεφαλκόνε ήταν διακεκριμένη θαλάσσια βιολόγος, τηλεοπτική προσωπικότητα και καθηγήτρια Τροπικής Θαλάσσιας Οικολογίας και Υποβρύχιας Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας.

Ο Σομακάλ αποκάλυψε επίσης ότι η σύζυγός του συνήθιζε να φέρει μαζί της κάμερα GoPro στις καταδύσεις της και εξέφρασε την ελπίδα πως, εφόσον βρεθεί η συσκευή, θα μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη.

«Κάτι πρέπει να συνέβη εκεί κάτω. Ίσως κάποιος αντιμετώπισε πρόβλημα, ίσως υπήρξε ζήτημα με τις φιάλες οξυγόνου. Δεν γνωρίζω», δήλωσε.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύτες να αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της περιορισμένης ορατότητας την ημέρα του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύτες χρησιμοποιούσαν φιάλες 12 λίτρων και η Μοντεφαλκόνε φορούσε κοντή στολή κατάδυσης, εξοπλισμός που θεωρείται ακατάλληλος για τόσο μεγάλα βάθη.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης αν η ομάδα διέθετε φακούς και αν χρησιμοποιούσε τον λεγόμενο «Μίτο της Αριάδνης», το ειδικό σχοινί καθοδήγησης που θεωρείται απαραίτητο σε εξερευνήσεις υποθαλάσσιων σπηλαίων.

Μεταξύ των θεωριών που έχουν διατυπωθεί είναι και το ενδεχόμενο οι δύτες να παρασύρθηκαν μέσα στο σπήλαιο από ισχυρό και ασυνήθιστο ρεύμα.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Υποβρύχιας και Υπερβαρικής Ιατρικής, Αλφόνσο Μπολογκνίνι, ανέφερε ότι η ομάδα ενδέχεται να παγιδεύτηκε εξαιτίας του λεγόμενου «φαινομένου Venturi», κατά το οποίο το νερό επιταχύνεται όταν περνά από στενό σημείο, δημιουργώντας ισχυρή αναρρόφηση.

Ερωτήματα για τον εξοπλισμό και τις άδειες

Οι ιταλικές αρχές προχωρούν στις διαδικασίες επαναπατρισμού των σορών προκειμένου να διενεργηθούν νεκροψίες και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η ιταλική εταιρεία που οργάνωσε το ταξίδι κατάδυσης αρνήθηκε ότι είχε εγκρίνει ή γνώριζε για κατάδυση σε βάθος που υπερέβαινε τα τοπικά όρια.

Παράλληλα, η δικηγόρος της εταιρείας Albatros Top Boat δήλωσε στην Corriere della Sera ότι ο διοργανωτής δεν γνώριζε πως η ομάδα σχεδίαζε να καταδυθεί πέρα από τα 30 μέτρα, όριο που ισχύει για ψυχαγωγικές καταδύσεις στις Μαλδίβες.

Σημειώνεται ότι για μεγαλύτερα βάθη απαιτείται ειδική άδεια από τις ναυτιλιακές αρχές των Μαλδίβων, άδεια που, σύμφωνα με την ίδια, δεν θα είχε δοθεί ποτέ.

Ο διαχειριστής του σκάφους MV Duke of York, Αμπντούλ Μουχσίν Μούσα, υποστήριξε ότι οι δύτες είχαν ενημερωθεί για τα επιτρεπόμενα όρια κατάδυσης στη χώρα και ότι το σκάφος διέθετε άδεια μόνο για ψυχαγωγικές καταδύσεις έως τα 30 μέτρα.

Οι κίνδυνοι των βαθιών καταδύσεων

Ειδικοί επισημαίνουν ότι για καταδύσεις σε βάθη άνω των 50 μέτρων απαιτείται ειδικό μείγμα αερίων και τουλάχιστον δύο φιάλες εξειδικευμένου αέρα για κάθε δύτη.

Παρά την εμπειρία των θυμάτων, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται πως ήταν τυπικός εξοπλισμός αναψυχής και όχι τεχνικός εξοπλισμός κατάλληλος για βαθιές καταδύσεις σε σπήλαια.

Πιθανό σενάριο τοξικότητας οξυγόνου

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μία από τις επικρατέστερες θεωρίες που εξετάζουν το λιμενικό και οι ειδικοί είναι η τοξικότητα οξυγόνου.

Το φαινόμενο μπορεί να προκληθεί όταν το μείγμα αερίων στις φιάλες δεν είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο βάθος, με αποτέλεσμα το οξυγόνο να γίνεται τοξικό.

Ο Αλφόνσο Μπολογκνίνι εξήγησε ότι σε βάθος περίπου 50 μέτρων μπορεί να προκληθεί υπεροξική κρίση, η οποία επηρεάζει το νευρικό σύστημα και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά νευρολογικά προβλήματα.

Όπως σημείωσε, σε ένα σπήλαιο σε τέτοιο βάθος αρκεί ένα τεχνικό πρόβλημα ή μια κρίση πανικού για να δημιουργηθεί χάος, καθώς η αναταραχή θολώνει το νερό και περιορίζει ακόμη περισσότερο την ορατότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μοιραίων λαθών.

Θρήνος για τα θύματα

Παράλληλα, το πένθος είναι μεγάλο για τους αδικοχαμένους δύτες, καθώς επρόκειτο για νέους ανθρώπους που είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους.

Η Τζόρτζια Σομακάλ θα αποφοιτούσε από το πανεπιστήμιο τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον πατέρα της.

Η 31χρονη Μιούριελ Οντενίνο, θαλάσσια βιολόγος και οικολόγος, ήταν συνεργάτιδα της Μοντεφαλκόνε και είχε συγγράψει επιστημονικές δημοσιεύσεις. Άνθρωποι από το περιβάλλον της την περιέγραψαν ως «γλυκιά και ευαίσθητη».

Ο 44χρονος Τζιανλούκα Μπενεντέτι ήταν διαχειριστής επιχειρήσεων, εκπαιδευτής καταδύσεων και κυβερνήτης σκάφους. Είχε εγκαταλείψει τον χώρο των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών για να ακολουθήσει επαγγελματικά το πάθος του για τις καταδύσεις και είχε μετακομίσει στις Μαλδίβες το 2017.

Ο 31χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, ήταν εκπαιδευτής αυτόνομης κατάδυσης και είχε αποφοιτήσει πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας με πτυχίο στη θαλάσσια βιολογία και οικολογία.

Οι Μαλδίβες, ένας δημοφιλής προορισμός για δύτες από όλο τον κόσμο, αποτελούνται από 1.192 κοραλλιογενή νησιά στον Ινδικό Ωκεανό. Αν και τα δυστυχήματα που σχετίζονται με καταδύσεις είναι σχετικά σπάνια, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά θανατηφόρα περιστατικά.