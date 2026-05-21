Με «ελπίδα» η πρεμιέρα σήμερα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού- Το πολιτικό στίγμα και τα επόμενα βήματα

Προαναγγελία εκπλήξεων

Το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού στρέφει το βλέμμα στη σημερινή πρεμιέρα του κόμματος, εκτιμώντας ότι η πρώτη συνάντηση των υποστηρικτών της στη Θεσσαλονίκη θα ανοίξει νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό. Η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε για το όνομα του κόμματος λέξεις που παραπέμπουν στην «ελπίδα» που, όπως λέει, αναζητούν οι πολίτες με στόχο την προοπτικής τους και την άμεση βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους. Το εγχείρημα δεν αποτελεί πάντως εύκολη εξίσωση, ούτε υπάρχουν πολλοί –εκτός από τους συνομιλητές της- που να κάνουν ασφαλείς προβλέψεις για την απήχηση που θα έχει σε ευρύτερα εκλογικά κοινά. Η διακήρυξη θα αποκαλύπτει σε ένα σημαντικό βαθμό το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος - είναι εμφανής το τελευταίο διάστημα η προσπάθεια της κυρίας Καρυστιανού (και με τις χθεσινές δηλώσεις της) να απευθυνθεί σε ένα «πολύχρωμο» ακροατήριο, μακριά από τις «διαχρονικές» διαχωριστικές γραμμές «αριστερά-δεξιά». Η ίδια δίνει βάρος στη σημερινή συνάντηση στο «Ολύμπιον» της Πλατείας Αριστοτέλους και κάνει ανοιχτό κάλεσμα για το ραντεβού στις 18:30 το απόγευμα, αφήνοντας παράλληλα και αιχμές εναντίον όσων από το πολιτικό σκηνικό θεωρεί ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την πρωτοβουλία της και να δυσφημήσουν το εγχείρημα. «Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος», τόνισε χθες με ανάρτησή της η πρώην πρόεδρος των «Τεμπών» και συνέχισε: «Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, στις 18:30 στον κινηματογράφο “Ολύμπιον” στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».

Το επιτελείο της αναμένει πολύ κόσμο και όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ βασίζει την αισιόδοξη πρόβλεψη στη συνεχή ροή στη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία και η Μαρία Καρυστιανού θα καταθέσει αύριο, εκτός απροόπτου, στον Άρειο Πάγο. Στόχος της κυρίας Καρυστιανού, είναι σύμφωνα με συνεργάτες της, να απευθυνθεί σε ευρύτερα κοινά, όχι μόνο με το όνομα και τα σύμβολα, αλλά (και κυρίως) με το διαφορετικό μοντέλο κόμματος που θα παρουσιάσει. Οι οδηγίες που έχει δώσει στους συνεργάτες της είναι να κρατήσει αρκετές «εκπλήξεις» για τη σημερινή «πρεμιέρα» όσον αφορά στις παρουσίες στο «Ολύμπιον»- το σίγουρο είναι πάντως ότι η ίδια θα είναι η βασική ομιλήτρια, ενώ μέσω βίντεο θα απευθύνουν χαιρετισμό άνθρωποι από τον απόδημο Ελληνισμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόσωπο που θα «προλογίσει» με έναν τρόπο την εκδήλωση θα είναι αρκετά δημοφιλές και ενδεχομένως από τον χώρο του θεάματος. Με τη δική της ομιλία θα επιχειρήσει να ξεφύγει από τις ιδεολογικές γωνίες, με την «παραδοχή» ότι αυτές «αντί να ενώνουν, διχάζουν τους Έλληνες πολίτες». Κεντρικό σύμβολο της πρωτοβουλίας Καρυστιανού μέχρι τώρα, είναι το περιστέρι, το οποίο και θα συνεχίσει ως φαίνεται να φιγουράρει δίπλα στο όνομα του κόμματος, η επιλογή του οποίου έγινε με βάση το «δόγμα» να παραπέμπει στην έννοια των λέξεων «ελπίδα» και «προοπτική».

