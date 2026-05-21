Τραμπ για Ιράν: «Θα περιμένουμε λίγες ακόμη ημέρες- Είμαστε στο όριο ανάμεσα σε συμφωνία ή πόλεμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει χρόνο στο Ιράν να απαντήσει, προειδοποιώντας όμως ότι η κατάσταση βρίσκεται στο όριο ανάμεσα σε μια συμφωνία και την επανέναρξη του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να δίνουν χώρο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν λίγες ώρες μετά το τελεσίγραφο ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα τους τελειώσει.

«Είμαστε ακριβώς στο όριο ανάμεσα στο να υπάρξει συμφωνία και στο να ξαναρχίσει ο πόλεμος», ήταν τα λόγια του Αμερικανού προέδρου.

Για άλλη μια φορά έστειλε και την προειδοποίησή του στην Τεχεράνη. «Αν δεν πάρουμε τη σωστή απάντηση, αυτό μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα. Πρέπει να πάρουμε τη σωστή απάντηση. Πρέπει να είναι 100% σωστές απαντήσεις», είπε.

Δεν παρέλειψε να πει ότι ότι θα δώσει λίγο χρόνο ακόμα στην διπλωματία σε μια προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία.

«Συνομιλούμε με λογικούς ανθρώπους. Οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ακόμη ημέρες» για την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση που ανταλλάχθηκε μέσω διαμεσολαβητών.

«Ελπίζω αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλους, αλλά δεν ξέρω… Αν μπορώ να σώσω ανθρώπους από το να σκοτωθούν περιμένοντας δυο ημέρες ακόμη, τότε πιστεύω ότι αξίζει», ανέφερε.