Τα περίπτερα σβήνουν από τον χάρτη - Πάνω από 5.000 λουκέτα σε 16 χρόνια

Ήταν τα λεγόμενα «μικρά χρυσωρυχεία» με το ένδοξο παρελθόν. Αναφερόμαστε στα περίπτερα, για τα οποία, ως φαίνεται, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.

Τα λουκέτα στα περίπτερα, τα τελευταία 16 έτη είναι χιλιάδες, πάνω από 5.000 σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα, από τα 9.837 το 2008, έχουν μείνει περίπου ανοιχτά 4.200 περίπτερα σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έβαλαν λουκέτο; Γιατί χάνεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου, χαρακτηριστικό είναι ότι το 2025 υπήρχε πτώση του τζίρου 5,4%, ενώ τη διετία 2020-2021, μόνο στην Αττική, χάθηκαν 270 εκατ. ευρώ από τον τζίρο των επαγγελματιών του κλάδου. Οι μεγάλες αλυσίδες μίνι μάρκετ, που ξεφυτρώνουν παντού, έχουν περιορίσει δραματικά τον τζίρο των μικρών αυτών καταστημάτων. Επίσης, οι οικονομικές κρίσεις, η βαριά φορολογία, η ενεργειακή ακρίβεια και η απουσία στήριξης από την Πολιτεία έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε αφανισμό.

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα περίπτερα

Τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Περιπτέρων για το έτος 2024, είναι άκρως αποκαλυπτικά. Το 2010 υπήρχαν 11.000 περίπτερα σε όλη την Ελλάδα και πλέον έχουν μείνει λιγότερα από τα μισά (κάτω από 5.000) ενώ στο Δήμο Αθηναίων, υπάρχουν 450 από τα 1.200 που ήταν πριν από την οικονομική κρίση. Στη Θεσσαλονίκη δε, η κατάσταση είναι χειρότερη. Από 3.000 που ήταν το 2010, τα περίπτερα δεν ξεπερνούν πλέον τα 700, ενώ στην Πάτρα, έχουν απομείνει μόλις 117 περίπτερα, από 332, πριν από περίπου μια δεκαετία.

Όταν η τρόικα «έβαλε στο μάτι» τα περίπτερα

Η αρχή του τέλους για τα περίπτερα, που αποτελούσαν και αποτελούν ακόμα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής καθημερινότητας, φαίνεται να ξεκίνησε μετά το 2012, όταν η τρόικα, τα έβαλε στο κάδρο, με την αλλαγή της αρμοδιότητας χορήγησης αδειών. Κάθε περιπτερούχος που βγαίνει στη σύνταξη ή πεθαίνει συνεπάγεται και το κλείσιμο της επιχείρησης, αφού η άδεια δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τότε απόφαση καταργήθηκαν οι εξής περιορισμοί για την εκμετάλλευση περιπτέρων: