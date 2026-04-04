Τέλος τα προϊόντα κάνναβης σε περίπτερα - Aυστηρά πρόστιμα για παράνομη πώληση καπνού και αλκοόλ

Αυστηρά πρόστιμα αλλά ακόμη και λουκέτο προβλέπεται για όσους πωλούν παρανόμως καπνό και αλκοόλ σε ανήλικους ακόμη κι αν αλλάξουν μορφή στην επιχείρησή τους, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η πώληση συγκεκριμένων προϊόντων κάνναβης στα περίπτερα, σύμφωνα με το ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο που αποκαλύπτει το ethnos.gr και αναμένεται να βγει σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας θεσμοθετεί αυστηρά πρόστιμα για καπνό και τσιγάρο, ενώ βάζει φρένο στην πώληση συγκεκριμένων ειδών κάνναβης σε περίπτερα και διάφορα άλλα καταστήματα.

Πρόστιμα για τσιγάρα και αλκοόλ



Με βάση τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου, προβλέπεται και διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων που πωλούν τσιγάρα και αλκοόλ σε ανήλικους από 10 ημέρες, έως και 180 ημέρες, ενώ όπως τονίζεται: «Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας, με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε και, εφόσον πρόκειται για κατάστημα που υπόκειται σε γνωστοποίηση, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του με σφράγισή του, για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών».

Μάλιστα ακόμη κι αν αλλάξει μία επιχείρηση το όνομά της ή τη νομική της μορφή, οι ποινές θα συνεχίζουν να ισχύουν.

Το άρθρο προβλέπει: «Η αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης, από τον χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων επιβολής των κυρώσεων των παρ. 3, 4 και 4α, μέχρι την εκτέλεσή τους δεν κωλύει την εφαρμογή τους, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών και σε αυτήν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα. Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής της κύρωσης».

Τέλος στην πώληση κάνναβης



Στο μεταξύ, το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας αναπροσαρμόζει και το θέμα της πώλησης κάνναβης ειδικά σε περίπτερα και μικρά καταστήματα.

Συγκεκριμένα το ερανιστικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρύθμιση για την απαγόρευση λιανικής πώλησης, διακίνησης, διάθεσης προς το καταναλωτικό κοινό καθώς και αγοράς και χρήσης από τους καταναλωτές του ξηρού άνθους, που προέρχεται από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) μέχρι 0,3%, είτε σε επεξεργασμένη είτε σε ακατέργαστη μορφή, εντός ελληνικής επικράτειας

Το άρθρο 36 αναφέρει: «Απαγορεύεται καθολικά η λιανική πώληση, διακίνηση, διάθεση προς το καταναλωτικό κοινό και η αγορά και η χρήση από τους καταναλωτές του ξηρού άνθους που προέρχεται από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) μέχρι 0,3%, είτε σε επεξεργασμένη είτε σε ακατέργαστη μορφή, εντός ελληνικής επικράτειας. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει την εισαγωγή, αποθήκευση, χονδρική διάθεση και διακίνηση ξηρού άνθους που προορίζεται αποκλειστικά για βιομηχανική μεταποίηση, όπως παραγωγή καλλυντικών, τροφίμων ή συμπληρωμάτων διατροφής της παρ. 3.».