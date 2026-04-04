Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Σάββατο 4 Απριλίου 2026

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας 08:00 πμ - 21:00 μμ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128Γ & ΚΑΝΑΡΗ ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΟΥΜΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 107 & ΒΥΡΩΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 22 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΤΖΕΛΒΕ ΡΟΥΜΠΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ ΤΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 18 – ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗ 21:00 μμ - 02:00 πμ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΕΦΑΝΗ-ΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 42 - ΣΥΝΟΡΑ - ΚΑΤΩΘΕΝ ΚΕΤΧ 02:00 - 08:00 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 8:00-21:00 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22061 21:00-08:00 ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 09:00-22:30 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ-ΓΚΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610-525.313 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 09:00-21:00 ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 09:00-22:30 ΣΦΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 33 ΑΚΤΑΙΟΝ ΤΗΛ.: 2610-910.996 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 09:00-22:30 ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 09:00-22:30 ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ. ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 09:00-21:00 ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

