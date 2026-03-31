Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 1-4-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ χήρα ΝΙΚ.
ΣΟΥΓΛΕΡΗ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΨΑ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑΤΟΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΔΗΣ, ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & θείο
ΧΡΗΣΤΟ ΣΑΜΑΝΤΑ
ΕΤΩΝ: 72
Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 1-4-2026 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσσου στο Καρπέτα Τριταίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπυριδούλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος, Άγγελος, Βασίλειος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Νικόλαος & Βασιλική Σαμαντά,
Ανδριανή Καλαμαρά,
Γεώργιος & Αικατερίνη Σαμαντά,
Αλέξανδρος & Μαρία Σαμαντά,
Παναγιώτης & Νατάσσα Σαμαντά,
Μαρία & Αθανάσιος Δερνίκας.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού & αδελφό
ΑΓΓΙΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟ
ΕΤΩΝ: 68
Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 1-4-2026 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Καθολικό Ναό {εντός} του Α΄κοιμητηρίου Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
--------------
