Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 28 και την Δευτέρα 30-3-2026

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΙΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 93
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-3-2026 & ΏΡΑ 10.30 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ (ΠΑΠΑΘΩΜΑ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΑΪΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 10.00 π.μ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ: ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΙΟΥΛΗ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΟΥΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΛΗ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΔΑΝΑΗ, ΝΕΦΕΛΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 - 3 - 2026 & ΩΡΑ 2.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 1.30 Μ.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΩΝ/ΝΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΚΩΣΤ. ΚΑΡΑΛΟΥΛΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡ. ΖΕΡΜΠΙΝΟ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΚΙΖΕΛΑ ΖΕΡΜΠΙΝΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΠΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΗΛΙΑ ΠΑΝ. ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 94
Θανόντα, κηδεύουμε το Σάββατο 28/3/2026 και ώρα 11:30 μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Κλειτορίας Καλαβρύτων.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΔΩΡΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΦΩΤΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΗΛΙΑΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΖΩΙΤΣΑ ΤΙΜΟ ΖΙΟΥ
ΕΤΩΝ 62
Κηδεύουμε το Σάββατο 28-3-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Πέτρος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Άγγελος & Μαρία, Μαρία & Geert,
Σοφοκλής & Εστεφανία.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ : Τίμο Καράβελα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :
Ρομπέρτο & Καίτη Καράβελα,
Θωμάς & Εντέλα Καράβελα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ
ΕΤΩΝ 70
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΝΔΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε το Σάββατο 28-3-2026 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.
Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά του: Ανδρέας Σπυρόπουλος, Κυριακή Σπυροπούλου και Γεώργιος Μπόκιας,
Τα αδέλφια του: Γεωργία χήρα Λεων. Δακορωνια, Αγγελική Μαστρογιάννη
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΛΕΠΕΣΙΩΤΗ - ΜΙΚΡΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ,ΝΙΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΗΣ & ΣΟΥΛΑ ΛΕΠΕΣΙΩΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------
