Ζάκυνθος: Πυροβόλησε και τραυμάτισε γειτόνισσά του ύστερα από καβγά

Βγήκαν… τα όπλα στη Ζάκυνθο, με μία 60χρονη Γερμανίδα να τραυματίζεται από πυροβολισμούς γείτονά της, ύστερα από έντονο καβγά που είχαν το βράδυ της Πέμπτης (26/3).

Το άγριο επεισόδιο συνέβη περίπου στις 10 το βράδυ, στην ευρύτερη περιοχή του Γυρίου, όταν ένας 61χρονος και άλλοι γείτονές του διαπληκτίστηκαν γι’ άλλη μια φορά με την 60χρονη Γερμανίδα γειτόνισσά τους, την οποία κατηγορούν ότι συχνά πυκνά προκαλεί προβλήματα καθώς μεθά, φωνάζει και γενικότερα τους ενοχλεί.

Πυροβόλησε με καραμπίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, ο 62χρονος δεν δίστασε να πάρει μία από τις κυνηγετικές του καραμπίνες για να εκφοβίσει την Γερμανίδα και να πυροβολήσει στο έδαφος, τραυματίζοντας, ωστόσο, την 60χρονη στο πόδι.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, που εντόπισαν τραυματισμένη την 60χρονη, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού.

Μετά την αυτοψία στο χώρο περισυλλέγησαν τρία κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα δύο πυροδοτημένα, ενώ από την προανάκριση ταυτοποιήθηκε ως δράστης ο 62χρονος, γείτονας της παθούσας, ο οποίος και συνελήφθη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο και δώδεκα κυνηγετικά φυσίγγια. Για τα παραπάνω όπλα, πλην ενός, ο 62χρονος ήταν κάτοχος νόμιμων αδειών, οι οποίες και ανακλήθηκαν.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

