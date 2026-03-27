Μικρό κορίτσι κάνει κούνια ενώ πίσω του ο πόλεμος σκεπάζει τον ουρανό στο Ιράν

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις
Σε παραλία του Μπαντάρ Αμπάς, στο Ιράν, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ένα μικρό κορίτσι παίζει αμέριμνα στην κούνια της, ενώ πίσω του ο καπνός από τις επιδρομές καλύπτει τον ουρανό και η γη τρέμει από τη βία του πολέμου, με την αθωότητά του να στέκεται απέναντι στον τρόμο και την καταστροφή.
Δύο κόσμοι συγκρούονται σε μία εικόνα: από τη μία η σκληρή πραγματικότητα του πολέμου στο Ιράν και από την άλλη η αθωότητα της παιδικής ηλικίας, που ακόμα και μέσα σε αυτές τις τραγικές συνθήκες συνεχίζει να κινείται, να ζει.
Ένα βίντεο – γροθιά που θυμίζει ότι πίσω από τα μεγάλα συνθήματα του πολέμου και τα οικονομικά συμφέροντα, υπάρχουν και τα παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα, που δεν επέλεξαν αυτόν τον πόλεμο αλλά βιώνουν τις επιπτώσεις του.
Κι όμως, μέσα σε όλη αυτή τη σκληρότητα, η κίνηση στην κούνια δείχνει ότι η ζωή συνεχίζεται…
Πότε επιβάλλεται πρόστιμο 12.000 ευρώ- Η παράβαση που οδηγεί σε αποκλεισμό για χρόνια από το δρόμο
Υδρογονάνθρακες: «Πατάει γκάζι» η Ελλάδα για γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο
Αγρίνιο: Νίκη ζωής για τον 18χρονο Μάριο - Επιστρέφει στην καθημερινότητά του μετά από πολύμηνη μάχη
