Μικρό κορίτσι κάνει κούνια ενώ πίσω του ο πόλεμος σκεπάζει τον ουρανό στο Ιράν

Σε παραλία του Μπαντάρ Αμπάς, στο Ιράν, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ένα μικρό κορίτσι παίζει αμέριμνα στην κούνια της, ενώ πίσω του ο καπνός από τις επιδρομές καλύπτει τον ουρανό και η γη τρέμει από τη βία του πολέμου, με την αθωότητά του να στέκεται απέναντι στον τρόμο και την καταστροφή.

Δύο κόσμοι συγκρούονται σε μία εικόνα: από τη μία η σκληρή πραγματικότητα του πολέμου στο Ιράν και από την άλλη η αθωότητα της παιδικής ηλικίας, που ακόμα και μέσα σε αυτές τις τραγικές συνθήκες συνεχίζει να κινείται, να ζει.