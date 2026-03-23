Πάτρα: Ενημερωτική εκδήλωση «Ενδοσχολική Βία - Αιτίες, Πρόληψη και Αντιμετώπιση» από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για την ενδοσχολική βία, με στόχο την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας.



Η ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ενδοσχολική βία – Τι την πυροδοτεί; Αιτίες, πρόληψη & αντιμετώπιση του φαινομένου. Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στο σχολείο».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00, στο 10ο Γενικό Λύκειο Πάτρας (Ακτή Δυμαίων 135).

Κεντρικός εισηγητής θα είναι ο Κοινωνικός Λειτουργός Πιλήσης Θεοδόσιος (MSc, MEd).

Η δράση απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας, καθώς και την ενίσχυση της πρόληψης και της αποτελεσματικής αντιμετώπισής του.