Τουρισμός για Όλους 2026: Τι ισχύει με τα voucher των 600 ευρώ

Από μέρα σε μέρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026»,μέσω του οποίου θα χορηγηθούν επιταγές (voucher) διακοπών αξίας έως και 600 ευρώ σε δικαιούχους.

Η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αναμένεται μέχρι το ερχόμενο διάστημα, ενώ η ψηφιακή κάρτα που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα έχει ισχύ για ολόκληρο το 2026. Με αυτόν τον τρόπο οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που τους εξυπηρετεί.

Τα δύο χρονικά περιθώρια για διακοπές

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους για τη χρήση του voucher: Υψηλή περίοδος: από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026

Χαμηλή περίοδος: από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου της κάρτας λήγει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Πώς το χρησιμοποιείς

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλυμα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

1. Καταλύματα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS. Αυτό περιλαμβάνει:

ξενοδοχεία

ενοικιαζόμενα δωμάτια

camping

οργανωμένες κατασκηνώσεις

σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας

Παράλληλα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, γεγονός που επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το voucher ακόμη και για σύντομες αποδράσεις ή city breaks.

2. Τρόποι πληρωμής

Η εξαργύρωση της επιδότησης γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:

μέσω ανέπαφης πληρωμής (NFC) με smartphone

μέσω των online συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων

με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές σε προορισμούς της Ελλάδας.

Οι δικαιούχοι και τα ποσά

200€: Το βασικό ποσό για τους περισσότερους δικαιούχους.

300€: Για φυσικά πρόσωπα που είναι:

-Άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με τέκνα.

-Έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία ή περισσότερα τέκνα.

-Συνταξιούχοι όλων των ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης.

400€: Για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ (ποσοστό 67% και άνω).

600€: Για δικαιούχους ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν δηλώσει τρία ή περισσότερα τέκνα

Βασικά στοιχεία προγράμματος:

Χρήση: Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.α.) σε όλη την Ελλάδα.

Διαδικασία: Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά την υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr.

Αιτήσεις: Για το 2026, οι διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Σημαντικές σημειώσεις:

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2025-2026 της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξάρτητα από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.

Φορολογική Δήλωση: Για τις αιτήσεις του 2026, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που δηλώθηκε για το φορολογικό έτος 2024 (δήλωση που υποβάλλεται το 2025), εκτός αν οριστεί διαφορετικά στη νέα δημόσια πρόσκληση.