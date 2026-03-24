Πάτρα: Ποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό την Πέμπτη 26 Μαρτίου

Από τις 8 π.μ. έως τις 12 μ.
Λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ που επηρεάζει κεντρικά αντλιοστάσια από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι μεθαύριο Πέμπτη 26 Μαρτίου, από τις 8 π.μ. έως τις 12 μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:
Μπάλλα – Βελβίτσι – Δραγώλαινα – Διοδώρου – Θεοφράστου – Βούντενη – Λυκοχωρό – Αρόη – Σαμακιά – Κάτω Καστρίτσι – Ορτό – Περιοχή Ασύρματος (Κεραίες).
Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί για μείωση της κατανάλωσης νερού.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr