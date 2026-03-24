Πάτρα: Ποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό την Πέμπτη 26 Μαρτίου

Λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ που επηρεάζει κεντρικά αντλιοστάσια από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι μεθαύριο Πέμπτη 26 Μαρτίου, από τις 8 π.μ. έως τις 12 μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Μπάλλα – Βελβίτσι – Δραγώλαινα – Διοδώρου – Θεοφράστου – Βούντενη – Λυκοχωρό – Αρόη – Σαμακιά – Κάτω Καστρίτσι – Ορτό – Περιοχή Ασύρματος (Κεραίες).

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί για μείωση της κατανάλωσης νερού.