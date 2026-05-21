Γυναίκα από την Κάτω Αχαΐα ανάμεσα στους ακτιβιστές του «Global Sumud Flotilla»- Οι καταγγελίες του συζύγου της Ορέστη Πλακιά

Ο σύζυγος της Φευρωνίας Βόκαλη Πλακιά, Oρέστης Πλακιάς, μίλησε για τις δραματικές στιγμές που βιώνει η οικογένειά του μετά την κράτηση της συζύγου του από τις ισραηλινές δυνάμεις, ενώ συμμετείχε στον ανθρωπιστικό στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Η Φευρωνία Βόκαλη Πλακιά, με καταγωγή από την Κάτω Αχαΐα, βρισκόταν ανάμεσα στους ακτιβιστές που καταγράφηκαν γονατισμένοι μέσα σε μεγάλη σκηνή, με δεμένα τα χέρια πισθάγκωνα και το κεφάλι σκυμμένο στο έδαφος, περικυκλωμένοι από ένοπλες ισραηλινές δυνάμεις.

Ο Ορέστης Πλακιάς έκανε λόγο για «απαγωγή σε διεθνή ύδατα», τονίζοντας πως το περιστατικό σημειώθηκε σε ζώνη ευθύνης και έρευνας της Κύπρου, χαρακτηρίζοντας παράνομη την επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια ενημερώθηκε από ομάδα εθελοντών νομικών για περιστατικά ακραίας βίας, σοβαρών τραυματισμών αλλά και σεξουαλικής ταπείνωσης εις βάρος των ακτιβιστών.

«Σκεφτείτε ότι αυτά τα έκαναν σε Ευρωπαίους, Αμερικανούς και Καναδούς πολίτες. Φανταστείτε τι συμβαίνει στους Παλαιστίνιους», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις εικόνες που αντίκρισε μέσω διαδικτύου, καθώς είχε χάσει κάθε επικοινωνία με τη σύζυγό του από τη Δευτέρα το μεσημέρι.

Ο ίδιος εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, υποστηρίζοντας πως η ελληνική πλευρά περιορίστηκε στις απολύτως τυπικές ενέργειες χωρίς ουσιαστική ενημέρωση προς τις οικογένειες των κρατουμένων. Αντίθετα, όπως είπε, η διεθνής πίεση από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η δημόσια κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων φαίνεται πως συνέβαλαν ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες επιστροφής των ακτιβιστών.

Ο Ορέστης Πλακιάς εξέφρασε την ελπίδα η σύζυγός του και οι υπόλοιποι ακτιβιστές να επιστρέψουν σύντομα ασφαλείς, τονίζοντας πως οι εικόνες και οι καταγγελίες που ήρθαν στο φως προκαλούν σοκ και διεθνή προβληματισμό.