Πόσα περίπτερα έχουν απομείνει στην Πάτρα- Ποιο είναι το πρώτο είδος σε ζήτηση

Το περίπτερο της γειτονιάς μας, μπορεί πλέον να μην υπάρχει και αν υπάρχει, έχει αλλάξει και αυτό, αντιστοίχως με την εξέλιξη των υπόλοιπων τομέων της ζωής.

Ωστόσο αυτό που παραμένει πρώτο είδος σε ζήτηση και στην Πάτρα ως και σήμερα είναι τα τσιγάρα, αναφέρει μιλώντας στο thebest thebest o Πρόεδρος του Συλλόγου Περιπτερούχων Πάτρας Τάκης Ταλαγάνης.

Tα περίπτερα βρίσκονται σε κρίση τα τελευταία χρόνια και ο αριθμός τους στην Πάτρα έχει μειωθεί πολύ.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Σωματείου από τα 331 περίπτερα που λειτουργούσαν το 2007 στην Πάτρα, σήμερα έχουν απομείνει 87.

Το πρώτο «πλήγμα» εξηγεί ο κ. Ταλαγάνης και το μεγάλο ξεκαθάρισμα, ήρθε με τη μείωση του φόρου στα καπνικά και την εποχή των μνημονίων, ενώ οι κρίσεις που ακολούθησαν, κορωνοϊός, ενεργειακή κρίση κλπ συνέβαλαν στη συρρίκνωσή τους.

"Έχουν φύγει περίπτερα που ηταν ενοικιασμένα και έχει πεθάνει ο ιδιοκτήτης, δεν έχει γίνει πλειστηριασμός και υπάρχει και ο νόμος ότι τα περίπτερα που είναι σε πεζοδρόμια πρέπει να φύγουν γιατί ενοχλούν".

Παράλληλα τονίζει ότι πλεόν ο «χώρος» δεν είναι ελκυστικός και ο κόσμος δεν ενοικιάζει πια τα περίπτερα, καθώς το μεροκάματο δε βγαίνει εύκολα και "δεν ρισκάρει κάποιος να βάλει χρήματα και να ανοίξει ένα περίπτερο, διότι για να ανοίξεις ένα περίπτερο χρειάζεσαι περίπου 25-30.0000 ευρώ", επισημαίνει και προσθέτει πως τα 87 εναπομείναντα περίπτερα εκτείνονται από το Δρέπανο ως τα Βραχνέικα.

Τι αγοράζουν- Τα τέσσερα είδη που είναι πρώτα σε ζήτηση

Το πρώτο είδος σε ζήτηση ήταν και παραμένουν τα καπνικά. Τσιγάρα κλπ και ακολουθούν οι κάρτες κινητής τηλεφωνίας, τα εισιτήρια για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ο Τύπος.

"Με αυτά δουλεύουμε με 2.5 ως 3% το πολύ και είναι το 75-80% του περιπτέρου".

Τρόποι πληρωμής

Η εξέλιξη αντικατοπτρίζεται και στους τρόπους πληρωμής. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ταλαγάνης το 65-70% των πελατών πληρώνει με κάρτα, ακόμα και αν πρόκειται για ένα μπουκαλάκι νερό, που κοστίζει 50 λεπτά.