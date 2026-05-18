Tα καύσιμα θα πάρουν «φωτιά» το καλοκαίρι αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ - «Στεγνώνουν» τα αποθέματα

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα φτάσουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά τους επόμενους μήνες, προειδοποιούν διεθνείς οίκοι όπως η UBS και η JP Morgan.

Μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ για να αντισταθμίσουν τη μεγάλη διαταραχή του εφοδιασμού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και θα πλησιάσουν κρίσιμα επίπεδα εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά σύντομα..

Ως συνέπεια, οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων θα φτάσουν σε νέα υψηλάλόγω κορύφωσης της ζήτησης τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως προειδοποίησε ο ΙΕΑ (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας) την τελευταία εβδομάδα στη μηνιαία του ενημέρωση.

«Η ταχεία συρρίκνωση των αποθεμάτων εν μέσω συνεχιζόμενων διαταραχών μπορεί να προμηνύει μελλοντικές αυξήσεις τιμών», ανέφερε ο IEA.

Επίσης, η ηγεσία της Exxon Mobil προειδοποίησε ότι η αγορά πετρελαίου δεν έχει αισθανθεί τον πλήρη αντίκτυπο της απώλειας εφοδιασμού χάρη στα εμπορικά αποθέματα που κατέχει η βιομηχανία, τα στρατηγικά αποθέματα που ελέγχονται από κυβερνήσεις και τα δεξαμενόπλοια που είναι φορτωμένα σε διαμετακόμιση.

Αλλά τα εμπορικά αποθέματα τελικά θα μειωθούν σε επίπεδα που δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμεύουν ως πηγή εφοδιασμού και σε συνδυασμό με τον παρατεταμένο αποκλεισμό του Πορθμού του Ορμούζ οι τιμές θα πιεστούν προς τα πάνω.

Το limit down των αποθεμάτων

Τα αποθέματα ήταν κοντά στο υψηλότερο επίπεδο δεκαετίας, λίγο πάνω από 8 δισεκατομμύρια βαρέλια, στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με εκτίμηση της ελβετικής τράπεζας UBS και μέχρι τα τέλη Απριλίου μειώθηκαν στα 7,8 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Αναμένεται να πλησιάσουν τα ιστορικά χαμηλά των 7,6 δισεκατομμυρίων βαρελιών μέχρι τα τέλη Μαΐου, εάν η ζήτηση παραμείνει η ίδια από μήνα σε μήνα. Η πτώση των αποθεμάτων σε αυτό το επίπεδο θα επιβαρύνει την αλυσίδα εφοδιασμού, σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan.

Tα αποθέματα και η «αρτηριακή πίεση»

Δισεκατομμύρια βαρέλια σε αποθέματα μπορεί να ακούγονται πολλά, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μόνο περίπου 800 εκατομμύρια βαρέλια είναι διαθέσιμα χωρίς να επιβαρυνθεί το σύστημα. Τα υπόλοιπα χρειάζονται για να διατηρηθούν οι αγωγοί και οι δεξαμενές γεμάτες σε ελάχιστα επίπεδα, ώστε η αλυσίδα εφοδιασμού να λειτουργεί αποτελεσματικά.

«Όπως η αρτηριακή πίεση στο ανθρώπινο σώμα, το ζήτημα είναι η κυκλοφορία», δήλωσε η Natasha Kaneva, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων της JPMorgan, σύμφωνα με το CNBC.

Οπότε, το σύστημα δεν αποτυγχάνει επειδή το πετρέλαιο εξαφανίζεται, αποτυγχάνει επειδή το δίκτυο κυκλοφορίας δεν έχει πλέον αρκετό όγκο εργασίας.

Απόθεμα 6,8 δισ. βαρέλια τον Σεπτέμβριο

Τα αποθέματα πετρελαίου θα μειωθούν σε ένα κρίσιμα χαμηλό επίπεδο 6,8 δισεκατομμυρίων βαρελιών μέχρι τον Σεπτέμβριο, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά μέχρι εκείνη την περίοδο, προέβλεψε η JPMorgan. Τα αποθέματα προϊόντων θα φτάσουν σε κρίσιμα επίπεδα νωρίτερα τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, σύμφωνα με πρόβλεψη της Rapidan Energy.

Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα αποθέματα είναι πολύ απίθανο να φτάσουν σε αυτά τα κρίσιμα χαμηλά επίπεδα. Αντ’ αυτού, οι τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων αναμένεται να εκτοξευτούν για να περιορίσουν τη ζήτηση, κάτι που θα προκαλέσει σοβαρή οικονομική ζημιά, σύμφωνα με τις προβλέψεις.