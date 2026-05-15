Οι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου 2026

Από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:
Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:
Γιαννακόπουλος Πέτρος
Κορίνθου 251, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνα: 2610270141, 6944990566
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ:
Μαυρομμάτης Συμεών
Πατρέως 58-62, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6932380505
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:
Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422
