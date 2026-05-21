Πάτρα: Δύο συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Τι αναφέρει η αστυνομία
Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις στην Πάτρα, στο πλαίσιο ελέγχων της ομάδας ΔΙΑΣ, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
1. Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 3,2 γραμμάρια κάνναβης.
2. Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Πατρών ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν τρία ναρκωτικά δισκία, καθώς και μικροποσότητες κάνναβης και βουπρενορφίνης.
