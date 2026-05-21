Δαφνί: Εντολή να δέσουν τον 48χρονο δράστη είχε δοθεί μία ημέρα πριν από τη δολοφονία του 59χρονου

Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι συνθήκες νοσηλείας στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, μετά τη δολοφονία 59χρονου ασθενή από τον συγκάτοικό του, επίσης ασθενή, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.

Η δολοφονία έγινε στις 03:30 τα ξημερώματα, με τον 48χρονο δράστη να ομολογεί ώρες μετά το έγκλημα. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως οι δύο τους είχαν έντονο επεισόδιο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Η δολοφονία του θύματος έγινε στο δωμάτιό τους, απέναντι από το γραφείο των νοσηλευτών του Δαφνίου.

Ο 59χρονος και ο 48χρονος έμεναν στο ίδιο δωμάτιο από την Παρασκευή. Ο δράστης μάλιστα είχε κριθεί επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους γύρω του.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως μία ημέρα πριν την δολοφονία, είχε δοθεί εντολή στους νοσηλευτές να δέσουν τον δράστη ώστε να μην προκληθεί κάποιο επεισόδιο. Παραμένει άγνωστο το αν το μοιραίο βράδυ ο δράστης ήταν δεμένος ή αν κατάφερε να σπάσει τα δεσμά του, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Ο αδελφός του θύματος καταγγέλλει πως το προσωπικό του νοσοκομείου έχει αφήσει στο «σκοτάδι» την οικογένειά του, με αποτέλεσμα να μάθουν τη δολοφονία από τα μέσα ενημέρωσης.

«Μας είπαν ότι ο αδελφός μου “έφυγε”. Τους είπαμε “φέραμε έναν άνθρωπο να τον περιθάλψετε και τον παίρνουμε πίσω νεκρό”. Δεν μου εξηγήσαν τίποτα. Είχε βουίξει το internet και όταν με πήραν τηλέφωνο κατάλαβα πως ο αδελφός μου είναι ο άνθρωπος που στραγγαλίστηκε. Ζητήσαμε τον διευθυντή, ύστερα από 10 οχλήσεις εμφανίστηκε και μας είπε απλά ότι υπάρχει ένας αιφνίδιος θάνατος. Τον ρώτησα για αυτά που ακούσαμε και μου είπε “δεν μπορώ να πω κάτι”.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, αποκάλυψε πως οι γιατροί έκαναν πάνω από μία ώρα ΚΑΡΠΑ στον 59χρονο για να του σώσουν τη ζωή.

«Το προσωπικό είδε τον ασθενή σε λιπόθυμη κατάσταση και πίστεψε πως έπαθε έμφραγμα γιατί ήταν άσφυγμος. Έκαναν ΚΑΡΠΑ πάνω από μία ώρα χωρίς να καταφέρουν να τον επαναφέρουν. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και εκεί ο δεύτερος ασθενής του θαλάμου ομολόγησε ότι τον έπνιξε», ανέφερε.

Ο δράστης κρατείται στο αστυνομικό τμήμα του Χαϊδαρίου ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση στη σορό του θύματος η οποία θα ρίξει περισσότερο «φως» στην υπόθεση.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει προσεκτικά το ψυχιατρικό ιστορικό δράστη και θύματος ενώ έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ από την διοίκηση του νοσοκομείου για το συμβάν.

Με τη σειρά τους, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καταγγέλλουν -ξανά- υποστελέχωση και συνθήκες εργασίας «κάτω από τα όρια ασφαλείας»