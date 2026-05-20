Η έκθεση της Τροχαίας για το δυστύχημα στη Ρόδο - Το χαλασμένο φανάρι και οι αντικρουόμενες καταθέσεις

Ενας χαλασμένος φωτεινός σηματοδότης έχει τεθεί στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο που στοίχισε τη ζωή σε μία μητέρα και την κόρη της, καθώς οι καταθέσεις του εμπλεκόμενου οδηγού και ενός άλλου αυτόπτη μάρτυρα αποκλίνουν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 17ης Μαΐου στη συμβολή της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου με ανώνυμη οδό που οδηγεί προς την παραλία Αφάντου. Στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, μεταξύ των οποίων ειδικός σηματοδότης με μορφή βέλους προς τα αριστερά για τα οχήματα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στροφή από την Εθνική Οδό προς την ανώνυμη οδό.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, αμέσως μετά το δυστύχημα, η κόκκινη ένδειξη δεν λειτουργούσε στον σηματοδότη με τη μορφή βέλους και άναβαν μόνο η πορτοκαλί και η πράσινη.

Το ζήτημα της βλάβης στην κόκκινη ένδειξη δεν έχει προς το παρόν συσχετιστεί με τη στιγμή του δυστυχήματος και δεν είναι γνωστό εάν η βλάβη υπήρχε και κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ή εάν προέκυψε ως συνέπειά της.

Οι αντικρουόμενες καταθέσεις

Το ζήτημα για τον σηματοδότη παραμένει το επίκεντρο της αντιδικίας καθώς ο κατηγορούμενος οδηγός του BMW δεν αμφισβητεί ότι κινούνταν με ταχύτητα που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο, ισχυρίζεται ωστόσο ότι το Peugeot παραβίασε ερυθρό σηματοδότη για να πραγματοποιήσει τη στροφή, καθιστώντας αδύνατη την αποφυγή της σύγκρουσης. Την εκδοχή αυτή υποστηρίζει η σύντροφός του, η οποία επέβαινε στο ίδιο όχημα ως επιβάτης.

Οι ισχυρισμοί αυτοί ωστόσο έρχονται σε ευθεία αντίθεση με κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας «Δημοκρατική» υποστηρίζει ότι ο οδηγός του BMW παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη.

Από παρακείμενο κατάστημα ζητήθηκε το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ διορίστηκε πραγματογνώμονας. Τεχνικές εκτιμήσεις, καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία με στόχο την ανασύνθεση των γεγονότων.

Τα ίχνη των οχημάτων στην άσφαλτο

Στην έκθεσή της, η Τροχαία κατέγραψε, μεταξύ άλλων, τα ίχνη που άφησαν στην άσφαλτο τα οχήματα μετά τη μοιραία σύγκρουση.

Το αυτοκίνητο μάρκας BMW ολίσθησε πλαγίως για περίπου 52 μέτρα, μετά τη μετωπική σύγκρουση με το Peugeot, από το οποίο ανασύρθηκαν νεκρές μία 56χρονη γυναίκα και η 26χρονη κόρη της.

Οπως σημειώνει η «Δημοκρατική» που επικαλείται την έκθεση, σε ξηρό οδόστρωμα και με αίθριο καιρό, ένα αυτοκίνητο αφήνει τόσο μεγάλο αποτύπωμα μόνο εάν η κινητική του ενέργεια τη στιγμή της πρόσκρουσης είναι εξαιρετικά υψηλή.

Το Peugeot άφησε πίσω του δύο ίχνη μήκους 2 και 9 μέτρων αντίστοιχα. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο θύματα σύρθηκε στο αντίθετο ρεύμα από αυτό που κινούνταν, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα.

Η κατάσταση των οχημάτων

Η BMW έφερε ισχυρές υλικές ζημιές στο εμπρόσθιο μέρος ενώ το Peugeot είχε ισχυρές υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά, με εμφανή στρέβλωση αμαξώματος.

Το αλκοτέστ, η σύλληψη και οι διώξεις

Αμέσως μετά το δυστύχημα, ο οδηγός του BMW υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε αιμοληψία για τυχόν ανίχνευση αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Για τις δύο θανούσες παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή και αντίστοιχες εξετάσεις αίματος.

Ο 45χρονος οδηγός συνελήφθη και η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του δύο ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή.

πηγή kathimerini.gr