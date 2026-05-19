Διπλή τραγωδία στη Ρόδο: “Δεν έφταιγαν σε τίποτα” - Τι λέει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας

Συγκλονισμένη παραμένει ολόκληρη η Ρόδος, μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με θύματα μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Αφάντου της Ρόδου, όπου αυτοκίνητο έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς λίγο πριν το τροχαίο δυστύχημα. Πρόκειται για τη μοιραία BMW του 44χρονου οδηγού που «έκαψε» κόκκινο φανάρι με αποτέλεσμα να χτυπήσει το ασημί όχημα που οδηγούσε η 57χρονη, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με την κόρη της.

Από τη BMW απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι ο 44χρονος οδηγός, η σύντροφός του και ο γιος του. Όλοι τους γλίτωσαν από θαύμα όπως προκύπτει από την εικόνα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, δεν είχαν την ίδια τύχη οι δύο γυναίκες, το όχημα των οποίων μετατράπηκε σε άμορφη μάζα μετά το τροχαίο, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν χωρίς τις αισθήσεις τους και τελικά να καταλήξουν.

Οι στενοί συγγενείς τους παραμένουν συντετριμμένοι, την ώρα που ο 44χρονος οδηγός υποστηρίζει ότι δεν πέρασε με κόκκινο και πως δεν είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Ωστόσο, οι εικόνες από κάμερα ασφαλείας και τα λόγια αυτοπτών μαρτύρων, οδηγούν σε άλλη κατεύθυνση.

Μιλώντας στο Live News, ο αδερφός της άτυχης 57χρονης είπε από την πλευρά του: «Είδα το βίντεο και δεν το πίστευα ότι ήταν αδερφή και η ανιψιά μου. Ήρθε ένας γνωστός μου και που είπε για το συμβάν και τρέχαμε σε νοσοκομεία και τροχαία. Μου έχουν πει για παραβίαση κόκκινου φαναριού αλλά δεν ξέρω. Είναι δικαστικά αυτά. Χάθηκαν δύο ζωές. Ήταν πολύ προσεκτική οδηγός η αδερφή μου. Θέλω να πω ότι για μια φορά πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, χάσαμε δύο αγαπημένα μας πρόσωπα τα οποία δεν έφταιγαν».



