Πάτρα: Τι αναφέρει το Λιμενικό για τον 63χρονο που βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση οχήματος στη θάλασσα στο Ρίο

Με επίσημη ανακοίνωση το Λιμενικό Σώμα τοποθετήθηκε σήμερα για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή του Ρίου Πατρών, όπου 63χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα μετά από πτώση οχήματος.

Το συμβάν είχε προκαλέσει αναστάτωση χθες το απόγευμα, όταν εντοπίστηκε βυθισμένο όχημα στη θαλάσσια περιοχή της δυτικής προβλήτας Ρίου, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Πάτρας και Ρίου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ιδιώτης δύτης, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και περιπολικό όχημα από ξηράς.

Ο 63χρονος ημεδαπός οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον δύτη, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες για τυχόν άλλα άτομα μέσα ή γύρω από το όχημα, χωρίς να προκύψει κάποιο επιπλέον εύρημα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Όπως επισημαίνεται επίσης στην ανακοίνωση, από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.