Νοσοκομείο Ρίου: Διασωληνωμένος μαθητής από την Ηλεία με μηνιγγίτιδα

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλεία, ο οποίος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, έχει προσβληθεί από μηνιγγίτιδα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, δίνοντας μάχη για την ανάρρωσή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου υπήρξε ισχυρή υποψία μηνιγγίτιδας και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, όπου διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας λόγω απουσίας του μαθητή από το σχολείο, γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία και ζητούν επίσημη ενημέρωση. Σύμφωνα με καταγγελίες, η σχολική κοινότητα παραμένει χωρίς σαφείς οδηγίες, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση.

Την ανησυχία αυτή συμμερίζεται και ο Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και ΑμεΑ Νομού Ηλείας «Ήλις», ο οποίος με επιστολή του εκφράζει προβληματισμό για την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης προς γονείς και προσωπικό.

Παράλληλα, σύμφωνα με αναφορές, η σχολική μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ενώ εγείρονται ερωτήματα για τη διαχείριση του περιστατικού και τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών.

Αναλυτικά η επιστολή του Συλλόγου:

ΘΕΜΑ: Αίτημα άμεσης ενημέρωσης και εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω κρούσματος μηνιγγίτιδας

Ο Νομαρχιακός Σύλλογός Γονέων και Κηδεμόνων και Αμεα Νομού Ηλείας Ήλις εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με πληροφορίες περί επιβεβαιωμένου κρούσματος μηνιγγίτιδας σε μαθητή σχολείου ειδικής αγωγής, καθώς και για την απουσία επίσημης ενημέρωσης προς γονείς, προσωπικό και αρμόδιους φορείς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, συνεχίζεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας με παρουσία στενής οικογενειακής επαφής του νοσούντος μαθητή, χωρίς να έχει υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Δεδομένου ότι πρόκειται για δομή ειδικής αγωγής με ευάλωτους μαθητές, ζητούμε άμεσα:

Επίσημη ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό.

Διευκρίνιση για το εάν έχει ενημερωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και οι αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί εντός της σχολικής μονάδας.

Διευκρίνιση σχετικά με την παρουσία στενών οικογενειακών επαφών του νοσούντος μαθητή στον σχολικό χώρο.

Διαβεβαίωση ότι τηρούνται πλήρως τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία μαθητών και εργαζομένων.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών και των εργαζομένων οφείλει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και απαιτεί υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.



