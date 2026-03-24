Αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία - 16 συλλήψεις

Ελέγχθηκαν 187 άτομα και 112 οχήματα
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε σήμερα 24-03-2026, στην Αμαλιάδα και
στη Γαστούνη, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε από τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας καθώς του Γραφείου Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας.
Ειδικότερα:
• Ελέγχθηκαν -187- άτομα και -112- οχήματα,
• Διενεργήθηκαν -15- έρευνες σε οικίες,
• Προσήχθησαν -19- άτομα,
• Βεβαιώθηκαν -35- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και
ακινητοποιήθηκαν -6- οχήματα,
• Συνελήφθησαν συνολικά -16- άτομα ως εξής:
o -12- άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας
o -1- άτομο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ως διωκόμενος με ένταλμα
σύλληψης για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, ληστεία, σύσταση συμμορίας
και φθορά ξένης ιδιοκτησίας
o -1- άτομο για καταδικαστική απόφαση και
o -2- άτομα για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr