Αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία - 16 συλλήψεις

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε σήμερα 24-03-2026, στην Αμαλιάδα και

στη Γαστούνη, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε από τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας καθώς του Γραφείου Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα:

• Ελέγχθηκαν -187- άτομα και -112- οχήματα,

• Διενεργήθηκαν -15- έρευνες σε οικίες,

• Προσήχθησαν -19- άτομα,

• Βεβαιώθηκαν -35- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και

ακινητοποιήθηκαν -6- οχήματα,

• Συνελήφθησαν συνολικά -16- άτομα ως εξής:

o -12- άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

o -1- άτομο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ως διωκόμενος με ένταλμα

σύλληψης για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, ληστεία, σύσταση συμμορίας

και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

o -1- άτομο για καταδικαστική απόφαση και

o -2- άτομα για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.