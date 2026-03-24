Αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία - 16 συλλήψεις

Ελέγχθηκαν 187 άτομα και 112 οχήματα

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε σήμερα 24-03-2026, στην Αμαλιάδα και
στη Γαστούνη, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε από τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας καθώς του Γραφείου Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα:

• Ελέγχθηκαν -187- άτομα και -112- οχήματα,
• Διενεργήθηκαν -15- έρευνες σε οικίες,
• Προσήχθησαν -19- άτομα,
• Βεβαιώθηκαν -35- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και
ακινητοποιήθηκαν -6- οχήματα,
• Συνελήφθησαν συνολικά -16- άτομα ως εξής:

o -12- άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας
o -1- άτομο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ως διωκόμενος με ένταλμα
σύλληψης για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, ληστεία, σύσταση συμμορίας
και φθορά ξένης ιδιοκτησίας
o -1- άτομο για καταδικαστική απόφαση και
o -2- άτομα για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

