Πάτρα: Tροχαίο στα Ζαρουχλέικα- ΙΧ παρέσυρε πεζή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Ανθείας και Πράτσικα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 50χρονης πεζής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός ΙΧ επιχείρησε να περάσει ανάμεσα από σταθμευμένα οχήματα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο και παρέσυρε τη γυναίκα που εκείνη τη στιγμή διέσχιζε τον δρόμο.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι η πεζή εκσφενδονίστηκε, έπεσε σε σταθμευμένο δίκυκλο και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε γλάστρες καταστήματος στο πεζοδρόμιο.

Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.