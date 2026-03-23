Δυστύχημα στα Βραχνέικα: Κατέληξε ο συνεπιβάτης του ενός ΙΧ - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, στο ύψος των Βραχνεΐκων και Τσουκαλεΐκων.

Ένας άνδρας, που επέβαινε ως συνοδηγός σε ΙΧ όχημα, υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα παραμένουν για νοσηλεία η σύζυγός του, η οποία οδηγούσε το όχημα, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου ΙΧ που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ο Ανδρεας Τζερμπίνος. Το ζευγάρι ερχόταν από τον Αλισσό.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σφοδρή σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το νέο τροχαίο προστίθεται στη μακρά λίστα σοβαρών ατυχημάτων στον συγκεκριμένο οδικό άξονα.

 

["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
