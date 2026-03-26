Πάτρα: Οι δρόμοι που θα μείνουν χωρίς νερό το πρωί της Παρασκευής

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι αύριο Παρασκευή 27 Μάρτη από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στο πλαίσιο συνέχισης του έργου «Ανάπλαση Κάτω Πόλης» το οποίο εκτελείται και επιβλέπεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων και περιλαμβάνει εργασίες στην οδό Αράτου, λόγω μετατόπισης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην οδό Πουκεβίλ, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς:

Κολοκοτρώνη – Υψηλάντου – Δερβενακίων – Ζαΐμη.



Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.