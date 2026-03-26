Σεισμός στο Άγιο Όρος: 26 μετασεισμοί μετά τον κύριο τον 4,9 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες Τετάρτη στις 21:08 με επίκεντρο περιοχή του Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με το Εργαστήριο γεωφυσικής του ΑΠΘ, το επίκεντρο είναι 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών, περιοχή που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και άλλες σεισμικές δονήσεις.

Οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό κύριο σεισμό συνεχίζουν να κρατούν σε επιφυλακή τους κατοίκους της περιοχής. Περισσότερες από 26 ασθενείς δονήσεις ακολούθησαν τον μεγάλο σεισμό των 4,9 Ρίχτερ, με τις μεγαλύτερες να έχουν ένταση 3,4 και 3,2 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Ο πρώτος πιο ισχυρός μετασεισμός καταγράφηκε αμέσως μετά τον κύριο και είχε ένταση 3,4 Ρίχτερ, εστιακό βάθος 12,9 χιλιομέτρων και επίκεντρο 11 χιλιόμετρα Δυτικά – Βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.

Ακόμη μία δόνηση καταγράφηκε τα ξημερώματα περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (26.03.2026), με επίκεντρο οκτώ χιλιόμετρα Δυτικά – Βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους και εστιακό βάθος 11,5 χιλιομέτρων.