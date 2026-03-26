Ιστορική στιγμή για την Εκκλησία της Αγγλίας: Έγινε η ενθρόνιση της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι

Ιστορία έγραψε εχθές, Τετάρτη 25 Μαρτίου, η Σάρα Μάλαλι, η οποία ενθρονίστηκε ως Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι και έγινε επίσημα η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την ηγεσία της Αγγλικανικής Κοινωνίας, δηλαδή της παγκόσμιας ένωσης Αγγλικανικών εκκλησιών που αριθμεί περίπου 85 εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως.

Η 63χρονη πρώην νοσηλεύτρια και μαία ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της σε τελετή με ισχυρό συμβολισμό στον ιστορικό καθεδρικό ναό του Καντέρμπουρι, στη νοτιοανατολική Αγγλία, παρουσία περίπου 2.000 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με την παράδοση αιώνων, η τελετή ξεκίνησε με τη Μάλαλι να χτυπά τρεις φορές με ποιμαντορική ράβδο τη δυτική πύλη του ναού, ζητώντας συμβολικά την είσοδό της. Ντυμένη με χρυσοκίτρινα άμφια, έγινε δεκτή από μαθητές τοπικών σχολείων, οι οποίοι τη ρώτησαν για ποιο λόγο έχει σταλεί στη θέση αυτή.