Πάτρα: Σε τροχιά υλοποίησης το οικιστικό σχέδιο στον Ρηγανόκαμπο – Ξεκίνησαν οι εργασίες

Το σχέδιο εντάσσεται στη στρατηγική «Ατζέντα 2030» του Υπουργείου, που παρουσιάστηκε στα τέλη του 2025, με στόχο τόσο τη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και την αξιοποίηση ανενεργών στρατιωτικών ακινήτων για κοινωνικούς σκοπούς.

Η έκταση, που φτάνει περίπου τα 1.000 στρέμματα, αναμένεται να αξιοποιηθεί σταδιακά με τη δημιουργία μιας νέας οικιστικής ενότητας, η οποία θα περιλαμβάνει έως και 750 κατοικίες. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα στεγαστικά projects που προωθεί το ΥΠΕΘΑ σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Πάτρα, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες εργασίες εκκαθάρισης στον χώρο της πρώην ΜΟΜΑ στον Ριγανόκαμπο .

Κεντρικό στοιχείο του εγχειρήματος αποτελεί η ανάπτυξη ενός μικτού μοντέλου κατοικίας. Περίπου 215 κατοικίες προορίζονται για στρατιωτικούς που υπηρετούν στην περιοχή, με έμφαση στο προσωπικό του ΚΕΤΧ, καλύπτοντας σημαντικές στεγαστικές ανάγκες. Οι κατοικίες αυτές θα διατίθενται με χαμηλό μίσθωμα.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία περίπου 250 κοινωνικών κατοικιών για οικογένειες με αυξημένες ανάγκες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ ένα μέρος του έργου θα υλοποιηθεί μέσω ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση κατοικιών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι η πλήρης ανάπτυξη του έργου θα εξελιχθεί σε φάσεις, με ορίζοντα για μέρος των κατοικιών έως το 2030, γεγονός που αποτυπώνει τη σταδιακή υλοποίηση και τις προτεραιότητες του σχεδιασμού.

Η νέα οικιστική ενότητα δεν θα περιορίζεται μόνο σε κατοικίες, καθώς περίπου το 25% της έκτασης θα διατεθεί για κοινόχρηστους χώρους και υποδομές, όπως πλατείες, χώρους αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις και βρεφονηπιακό σταθμό, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης και λειτουργικής συνοικίας.

Επιπλέον, εξετάζεται η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων φορέων, όπως το Υπουργείο Παιδείας, για τη στέγαση εκπαιδευτικών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη σύνδεση της περιοχής με βασικά δίκτυα υποδομών.

Κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το μοντέλο της κοινωνικής αντιπαροχής για την κατασκευή περίπου 250 κατοικιών. Το πλαίσιο προβλέπει συνεργασία με ιδιώτες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τουλάχιστον το 30% των κατοικιών θα διατεθεί με κοινωνικά κριτήρια και χαμηλό μίσθωμα, συνδυάζοντας την επενδυτική δραστηριότητα με την κοινωνική πολιτική.

Οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με την απαιτούμενη κοινή υπουργική απόφαση να οδεύει προς υπογραφή.

Πηγή: Εφημερίδα «Πελοπόννησος»