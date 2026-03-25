Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27-3-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Πέμπτη 26-3-2026 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.
Ο σύζυγος: Αναστάσιος
Τα παιδιά της: Γεώργιος και Φωτεινή, Δωροθέα, Μαριλέττα και Γεώργιος
Τα εγγόνια της: Αναστάσιος, Ραφαήλ, Μαρία, Βίκτωρας, Μάνος
Τα αδέλφια
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΗΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ.
ΤΑ ΤΕΚNΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΕΦΕΛΗ,
ΖΩΗ & ΑΡΙΣΤΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΟΣ, ΗΛΙΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 75
Θανούσα, κηδεύουμε την Πέμπτη 26/3/2026 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΛΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΖΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΣΠΥΡΟΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ, ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΚΡΙΒΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΟΥΝΤΑΣ,
ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΗΛΙΑΣ, ΑΚΡΙΒΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΤΩΝΑΤΟ
(ΕΤΩΝ 80)
Κηδεύουμε την Πέμπτη 26/3/2026 & ώρα 15.30 μμ από τον ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Αγ. Βασίλειο Ρίου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά: Ιωάννα και Γεώργιος Αλεβιζόπουλος, Βασιλική και Θεόδωρος Κουτσοποδιώτης, Χαρίλαος και Ελένη Αντωνάτου
Τα αδέλφια: Δωρόθεος και Ουρανία Αντωνάτου
Τα εγγόνια: Ιωάννα, Χρήστος, Νικόλαος, Μάριος, Μαρία, Νικόλαος, Αικατερίνη, Παναγιώτης.
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) – ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2614 001 431 – 6938 061 071, 24ωρη εξυπηρέτηση.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΒΑΣ. MANIATH
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΝΙΑΤΗ,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ YVONEE MANΙΑΤΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΑ-ΚΩΝ/ΝΑ, ΕΜΜΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΥΔΗ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΟΝΤΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΟΔ. ΠΛΑΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΟΥΡΗ - ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΕΤΩΝ 65
Κηδεύουμε την Πέμπτη 26-3-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
& ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡ. ΘΕΟΦ. ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚNΑ:
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΟΥΝΑΡΗ & ANDRIAN SHANNON,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ ΓΟΥΝΑΡΗ,
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΑΤΑΛΙ, ΣΤΕΦΑΝΙ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΑΔΕΛΦΟ
ΦΩΤΙΟ ΒΕΣΚΟΥΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Τ.Ε.
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2026 & ΩΡΑ 12:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 11:30 π.μ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΣΚΟΥΚΗ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΣΚΟΥΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΕΣΚΟΥΚΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
ΦΩΤΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΣΙΛΟΥΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΚΟΥ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΣΚΟΥΚΗ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
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ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα,αδελφό,παππού & θείο
ΤΣΙΡΙΚΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ:89
Θανόντα κηδεύουμε Πέμπτη 26-3-2026 και ώρα 1.00μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Μιχόι Αχαϊας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Μηλιά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Λεωνίδας & Ευαγγελία,
Γρηγόρης & Νικολίτσα,
Βασιλική & Γρηγόρης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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Κ Η Δ Ε Ι Α
Την Αγαπημένη μας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΑΛΟΓΕΡΗ
== Ε Τ Ω Ν 9 9 ==
κηδεύουμε την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
και ώρα 3,30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό
του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗ (ΩΛΕΝΙΑΣ)
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΩΡΑ 3,00 μ.μ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΚΟΝΔΥΛΩ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΚΩΣΤΑ ΠΑΛΙΑΚΑΣΗ
ΑΙΓΙΟ - ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΤΗΛ.: 2691068158
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ.
ΖΑΓΑΡΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 / 3 / 2026
ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΓΑΡΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΕΛΕΝΗ ( ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ.) ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞ. ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΧΑΡΙΤΟΜΕΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ. ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΦΩ ΜΑΚΗ,
ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΚΗ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ
ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, θείο & παππού
ΒΛΑΣΙΟ ΦΩΤ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ- ΕΤΩΝ 86
Θανόντα αποχαιρετούμε την Παρασκευή 27-3-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΛΟΥΚΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας μητέρα ,γιαγιά & θεία
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ.
ΝΤΕΜΙΡΗ
ΕΤΩΝ:97
Θανούσα κηδεύουμε Παρασκευή 27-3-2026 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεύκας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Σπυρίδωνα Λεύκας Πατρών}
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία {χήρα} Νικ. Λαμπρόπουλου,
Απόστολος & Κωνσταντίνα Ντεμίρη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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