Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 21 και την Δευτέρα 23-3-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε το Σάββατο 21-3-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
Η σύζυγος: Έλλη
Τα παιδιά του: Γεώργιος, Πέτρος
Τα αδέλφια του: Ιωάννης και Παναγιώτα Πολυχρονοπούλου, Αγγελική και Ιωάννης Αντωνίου, Κων/νος και Αθηνά Μαραθιά, Άννα Κούλη-Μαραθιά
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 21 -3-2026 & ώρα 11 π. μ. από το Γ ́ Νεκροταφείο Νίκαιας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ”
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΑΚΡΙΒΗ χήρα ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 11 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚNΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΡΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΖΕΡΗ
ΕΤΩΝ 89
Κηδεύουμε το Σάββατο 21-3-2026 και ώρα 11 π. μ. από τον παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ακράτας.
Τα παιδιά της: Παναγής και Ελένη.
Τα εγγόνια της: Ζωή-Πελαγία, Μάγια
Η αδελφή της: Ειρήνη χήρα Γεωργ. Σταματόπουλου
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 74)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 1.00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΒΕΛΙΤΣΕΣ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΤΩΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ & ΛΟΥΙΖΑ ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 – 3 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΒΛΑΣΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΕΥΘΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΛΕΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΛΓΑ
ΜΥΡΤΩ, ΕΛΠΙΔΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΠΙΝΙΚΗ χήρα ΧΑΡΑΛ. ΤΣΙΚΝΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΙΛΑΒΑ – ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Δευτέρα 23-3-2026 και ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό ΝαόΑγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: Μαρία Μουντη, Παναγιώτα και Αντώνης Ντούλος, Αγγέλα Τσικνή και Βαγγέλης Μυλωνάς.
Τα εγγόνια της
Τα δισέγγονα της
Τα αδέλφια της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών
Μαριάνα Κατσιμίχα: «Δεν θεωρώ το επίθετό μου “βαρύ” με την κακή έννοια»
Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22/3/2026
