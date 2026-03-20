Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 21 και την Δευτέρα 23-3-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε το Σάββατο 21-3-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.

Η σύζυγος: Έλλη

Τα παιδιά του: Γεώργιος, Πέτρος

Τα αδέλφια του: Ιωάννης και Παναγιώτα Πολυχρονοπούλου, Αγγελική και Ιωάννης Αντωνίου, Κων/νος και Αθηνά Μαραθιά, Άννα Κούλη-Μαραθιά

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

Την πολυαγαπημένη μας 

ΘΕΟΔΩΡΑ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 21 -3-2026 & ώρα 11 π. μ. από το Γ ́ Νεκροταφείο Νίκαιας. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)

THΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, KIN.: 6944 320.495 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΑΚΡΙΒΗ χήρα ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026  ΩΡΑ 11 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.  

ΤΑ ΤΕΚNΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,  ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΡΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη  μας

ΜΑΡΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΖΕΡΗ

ΕΤΩΝ 89

Κηδεύουμε το Σάββατο 21-3-2026  και ώρα 11 π. μ.  από τον παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ακράτας.

Τα παιδιά της: Παναγής και Ελένη.

Τα εγγόνια της: Ζωή-Πελαγία, Μάγια

Η αδελφή της: Ειρήνη χήρα Γεωργ. Σταματόπουλου

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 74)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 1.00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΒΕΛΙΤΣΕΣ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΤΩΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ & ΛΟΥΙΖΑ ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ  ΠΑΝΤΕΛΗ

ΤΟ  ΓΕΝΟΣ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ  21 – 3 – 2026  ΚΑΙ  ΩΡΑ  12 ΜΕΣ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΠΑΤΡΩΝ. Η  ΤΑΦΗ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΣΤΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΒΛΑΣΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΕΥΘΥΜΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΙΛΕΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΛΓΑ

ΜΥΡΤΩ, ΕΛΠΙΔΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ                       

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΠΙΝΙΚΗ χήρα ΧΑΡΑΛ. ΤΣΙΚΝΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΙΛΑΒΑ – ΕΤΩΝ 93

Κηδεύουμε την Δευτέρα 23-3-2026 και ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό ΝαόΑγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά της: Μαρία Μουντη, Παναγιώτα και Αντώνης Ντούλος, Αγγέλα Τσικνή και Βαγγέλης Μυλωνάς.

Τα εγγόνια της

Τα δισέγγονα της

Τα αδέλφια της

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

